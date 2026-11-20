Un viaggio immersivo tra note, parole poetiche e suggestioni visive per raccontare il trascorrere di un'intera giornata immaginaria, dalle prime luci del mattino fino alle ombre della sera. È la proposta dell'ottavo appuntamento della stagione autunnale della XXXVII edizione dei "Concerti Aperitivo", in programma domenica 29 novembre 2026 alle ore 11.00 presso l'Auditorium SFOM della Fondazione Ida Maria Viglino per la Cultura Musicale, in via Xavier de Maistre 19 ad Aosta.

La rassegna, curata dall’associazione "Il Cantiere della Musica" con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta e della Fondazione CRT, porterà in scena lo spettacolo "Dall’alba al tramonto", affidato all'esecuzione di Michele Menardi Noguera al flauto traverso, Ivana Zincone al pianoforte e alla voce narrante di Flavio Menardi Noguera.

La mattinata si articolerà lungo un percorso composto da undici brani per flauto e pianoforte o per strumento solo, intervallati dalla lettura di testi originali e poesie appositamente scritti per lasciarsi ispirare dalla musica, mentre sullo sfondo scorreranno immagini e brevi contributi video.

L'itinerario sonoro prenderà il via con il risveglio luminoso di Orange Dawn di Ian Clark e le atmosfere limpide e meditative di Nuvole bianche di Ludovico Einaudi, proseguendo con la leggerezza giocosa de La passeggiata di Pinocchio e La chioccia di Nino Rota, fino alle venature nostalgiche de La vie en rose di Edith Piaf e di Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone.

Il programma entrerà poi nel vivo del pomeriggio con il virtuosismo incalzante per flauto solo di The Great Train Race di Ian Clark, il fraseggio appassionato di Libertango di Astor Piazzolla e un brano tratto dai Sei Pezzi di Fikret Amirov ambientato sui monti dell’Azerbaigian, per poi accompagnare gli spettatori verso il calare della sera attraverso le sonorità rarefatte e invernali di Snow di Herman Beeftlink e la chiusura intima e malinconica affidata allo struggente Oblivion di Astor Piazzolla.

Al termine dell'esibizione seguirà il tradizionale aperitivo conviviale offerto al pubblico. I biglietti singoli hanno un costo di 8 euro e sono acquistabili esclusivamente in loco (l'abbonamento all'intera rassegna di nove concerti è invece fissato a 50 euro); per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.cantieredellamusica.it o scrivere all'indirizzo info@cantieredellamusica.it