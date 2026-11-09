Convegno "Liberi di esserci" - accessibilità e innovazione

Il progetto, promosso dall’Assessorato e finanziato per 382.922 euro con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è realizzato nell’ambito di una coprogettazione che vede coinvolti l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) in qualità di capofila, l’Ente Nazionale Sordi (ENS) e il Co.Di.VdA e vede tra i partner anche l’Università della Valle d’Aosta, che ospiterà l’iniziativa conclusiva.

Il convegno rappresenterà un’importante occasione di restituzione pubblica dei risultati raggiunti e delle esperienze sviluppate nel corso del progetto, nonché un momento di confronto tra istituzioni, enti e soggetti del territorio sulle prospettive future dell’accessibilità e dell’inclusione in Valle d’Aosta.

"SENSI+ – Tecnologie per l’autonomia" nasce con l'obiettivo di accrescere l'autonomia delle persone con disabilità sensoriali e cognitive nei diversi contesti della vita quotidiana, valorizzando le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

Attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative basate sull'utilizzo di specifici codici QR accessibili tramite applicazione dedicata, il progetto ha favorito una fruizione più autonoma di servizi, spazi pubblici, luoghi della cultura, strutture turistiche, istituti scolastici e sistemi di trasporto. Le tecnologie adottate, pur sviluppate per rispondere a bisogni specifici, sono state concepite secondo i principi del design inclusivo, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità complessiva degli ambienti e delle informazioni a beneficio dell'intera collettività.

Uno degli elementi distintivi del progetto è stata la capacità di costruire una rete ampia e trasversale di soggetti istituzionali e territoriali, favorendo la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti, servizi e realtà associative impegnate nella promozione dell'inclusione sociale e dell'accessibilità.

Proprio in ragione di questo significativo coinvolgimento, l'Università ospiterà il convegno conclusivo del progetto, offrendo il contesto ideale per condividere i risultati raggiunti e le prospettive future di sviluppo.

Tra gli ulteriori soggetti coinvolti figurano l’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, l’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, i Comuni di Aosta e Morgex, nonché numerosi partner territoriali che hanno contribuito alla realizzazione di interventi concreti nei diversi contesti di sperimentazione.

Il convegno rappresenterà l'occasione per condividere le esperienze sviluppate durante il progetto e valorizzare le buone pratiche realizzate sul territorio. Nel corso della giornata saranno presentati interventi e testimonianze riguardanti diversi ambiti di applicazione delle tecnologie per l'accessibilità, tra cui il settore turistico, i trasporti, i musei, la scuola e l'università.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla riflessione sulle prospettive future, attraverso la tavola rotonda dal titolo "Accessibilità 2030: quali priorità per la Valle d'Aosta?", che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni delle persone con disabilità, degli ordini professionali e di altri attori territoriali impegnati nella promozione di una società sempre più inclusiva.

L’iniziativa, quindi, intende offrire non soltanto un momento conclusivo del progetto "SENSI+", ma anche un'opportunità per consolidare il percorso intrapreso e rafforzare il confronto tra istituzioni, enti e cittadini sulle sfide e sulle opportunità che le tecnologie possono offrire per promuovere autonomia, partecipazione e piena accessibilità nei diversi ambiti della vita sociale.