"Vai nei boschi e ti avvicini a Dio": ad Aosta un incontro dedicato alla natura e ai suoi benefici

Mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 20.30, la Sala Conferenze BCC di via Garibaldi 3, ad Aosta, ospiterà l'incontro "Vai nei boschi e ti avvicini a Dio", organizzato dall'associazione L'Agrou, impegnata nella diffusione delle discipline bionaturali e delle terapie complementari in Valle d'Aosta.
L'appuntamento sarà dedicato alla scoperta del bosco come modello di società ideale, attraverso gli insegnamenti che la natura può offrire e i benefici che il contatto con l'ambiente boschivo può apportare all'equilibrio psicofisico.
Nel corso della serata verranno inoltre presentati gli oleoliti della Chiara Tradizione Alchemica, preparati utilizzando esclusivamente piante spontanee raccolte nei boschi e nelle radure, con l'obiettivo di preservarne, secondo questa tradizione, le proprietà e la forza vitale.
Sarà illustrato anche l'antico procedimento di preparazione, articolato in diverse fasi eseguite rigorosamente a mano, nel quale il rapporto tra uomo e natura assume un ruolo centrale.
A condurre l'incontro sarà Annalisa Costantino, informatrice alchemica Valgelata.
L'ingresso è libero, con accesso alla sala a partire dalle ore 20.