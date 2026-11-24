L’Amministrazione Comunale e la Commissione di gestione della Biblioteca "Mons. Giuseppe Capra" sono liete di invitare a “Quattro chiacchiere in biblioteca con ..François Cazzanelli, alpinista e guida alpina ed autore del libro “Odiavo l'alta quota”, che dialogherà con il giornalista Enrico Martinet mercoledì 2 dicembre 2026.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Libreria Mondadori di Ivrea, e si terrà alle ore 21.00 ad ingresso libero e senza prenotazione presso la Biblioteca Comunale in Villa Michetti.

Il Libro.

«Leggete questo libro come fosse la storia di un ragazzo di montagna che diventa adulto, anche se nessun alpinista lo è mai fino in fondo. Se no smette.»

(Dalla Prefazione di Enrico Camanni)

Nel volume François Cazzanelli incarna una nuova generazione di alpinisti capace di coniugare il rispetto per la tradizione con l’atletismo più moderno.

Figlio d'arte formatosi tra i rifugi del Monte Rosa e le pareti del Cervino prima di rivolgere lo sguardo ai giganti dell'Himalaya, l'autore racconta il proprio percorso di crescita umana e alpinistica attraverso il valore dell'amicizia, della passione per le vette e della responsabilità.

Il filo conduttore è il Kimshung, un'imponente vetta nepalese di 6.781 metri inseguita per dieci anni tra ostacoli e imprevisti, dal devastante terremoto del Nepal del 2015 agli incidenti in parete. Dalle grandi cavalcate sulle Alpi alle salite in stile alpino sulle più alte montagne del mondo, il racconto intreccia l'emozione delle ascensioni alla dimensione più intima della fraternità di cordata.

L'Autore.

François Cazzanelli (Aosta, 1990), cresciuto a Cervinia, è entrato nel 2012 nella Società delle guide del Cervino e nell'Unione valdostana guide di alta montagna. Dal 2021 è tecnico specializzato del soccorso alpino valdostano e istruttore nazionale delle guide alpine italiane. Ha salito centosedici volte il Cervino per diciotto vie diverse (di cui quattro nuove) e ha partecipato a importanti spedizioni tra Himalaya, Karakorum, Antartide, Alaska, California, Patagonia, Africa e Cina, oltre ad aver fatto parte della nazionale italiana di sci alpinismo. Odiavo l'alta quota è il suo primo libro.

Ingresso libero senza prenotazione