Festival d’autunno alla MAB di Bard, concerto del duo Kaserne e yoga in teatro per il secondo fine settimana di eventi

Dopo il successo del primo fine settimana, la MAB (Maison des Artistes Bard) si prepara al secondo appuntamento del Festival d’autunno per il weekend del 31 ottobre e 1° novembre.
L'iniziativa, promossa dal Comune di Bard con la cura della compagnia teatrale Palinodie e il sostegno del Ministero del Turismo (FUNT 2026), mira a valorizzare il territorio attraverso un turismo sostenibile, culturale ed esperienziale slegato dalla stagionalità.
Il programma del fine settimana si apre sabato 31 ottobre alle ore 21.00 presso il teatro della MAB con il concerto del duo Kaserne, formato da Alessandra Novaga alla chitarra elettrica e Laura Corolla al violino barocco. La serata vedrà l'esecuzione del brano Tétlathi dé, kradíe di Stefano Pilia, un'opera pensata per fondere le differenti identità dei due strumenti attraverso la sperimentazione sonora.
Domenica 1 novembre alle ore 11.00 si svolgerà invece una pratica mattutina di yoga guidata da Jasmine Meynet, sempre all'interno del teatro (è consigliato portare il proprio tappetino).
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con posti limitati (prenotazioni via mail a biglietteria@maisondesartistebard.it o via telefono al 338 2290726). Per l'occasione è attivo anche un servizio navetta gratuito riservato alle persone con disabilità, prenotabile al medesimo numero telefonico.
La programmazione del Festival d’autunno proseguirà nei mesi di novembre e dicembre con i seguenti appuntamenti gratuiti:
Sabato 21 novembre (ore 18.00): Open studio con la pittrice francese Ariane Darpy, nell'ambito del progetto Nouveau Grand Tour.
Domenica 22 novembre (ore 15.30): Passeggiata fotografica a cura di Marta Renda.
Sabato 28 novembre (ore 17.00): Workshop C’est bien pour ma peau a cura della Maison des Anciens Remèdes.
Domenica 29 novembre (ore 12.00): Spettacolo teatrale con pranzo Saga Salsa della compagnia Qui e Ora.
Sabato 5 dicembre: Spettacolo teatrale Zazà con la banda in testa di Roberta Lidia de Stefano.
Domenica 6 dicembre (ore 11.00): Workshop A tutta natura a cura della Maison des Anciens Remèdes.