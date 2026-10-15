In occasione della notte più spaventosa dell'anno, vi aspettiamo per... Stelle da paura!

La Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, propone un terrificante evento speciale per la notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre: Halloween, la vigilia di Ognissanti. L’appuntamento, che si terrà dalle ore 21.00 alle 23.00, prevede un’ora di spettacolo in cimit… ops!, in Planetario e un’ora di visita guidata nell’oscurità dell’Osservatorio Astronomico, con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO.

Con la guida di streghe e vampiri, pardon, ricercatrici e ricercatori, scopriremo che nello spazio molti oggetti celesti sono legati alla notte di Halloween, perché protagonisti di miti e racconti dell’orrore, oppure semplicemente per le loro bizzarre e paurose forme. Con l’aiuto del Planetario e dei telescopi della Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico ci avventureremo alla scoperta delle costellazioni autunnali e di oggetti del cielo profondo invisibili a occhio nudo, un po’ come i fantasmi.

Lo spettacolo “Stelle da paura – Il Planetario di Halloween”, realizzato da Michelangelo Rocchetti del Museo del Balì, ha vinto l’edizione 2022 del Premio PLANit per il miglior video di divulgazione scientifica, assegnato da PLANit – Associazione dei Planetari Italiani.

Per i suoi… macabri contenuti, l’iniziativa è consigliata dagli 11 anni compresi in su.

Se avete coraggio, vi aspettiamo a Saint-Barthélemy, la vallée des étoiles terrifiantes!

Per ulteriori informazioni:

sito web- www.oavda.it.