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EVENTI E APPUNTAMENTI | 15 ottobre 2026, 11:47

In occasione della notte più spaventosa dell'anno, vi aspettiamo per... Stelle da paura!

Sabato 31 ottobre, dalle 21 alle 23, all’Osservatorio Astronomico e al Planetario di Lignan, a Saint-Barthélemy, nel comune di Nus, una serata speciale dedicata ad Halloween.

In occasione della notte più spaventosa dell'anno, vi aspettiamo per... Stelle da paura!

La Fondazione Clément Fillietroz, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, propone un terrificante evento speciale per la notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre: Halloween, la vigilia di Ognissanti. L’appuntamento, che si terrà dalle ore 21.00 alle 23.00, prevede un’ora di spettacolo in cimit… ops!, in Planetario e un’ora di visita guidata nell’oscurità dell’Osservatorio Astronomico, con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e al telescopio, nel primo Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall’UNESCO.

Con la guida di streghe e vampiri, pardon, ricercatrici e ricercatori, scopriremo che nello spazio molti oggetti celesti sono legati alla notte di Halloween, perché protagonisti di miti e racconti dell’orrore, oppure semplicemente per le loro bizzarre e paurose forme. Con l’aiuto del Planetario e dei telescopi della Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico ci avventureremo alla scoperta delle costellazioni autunnali e di oggetti del cielo profondo invisibili a occhio nudo, un po’ come i fantasmi.

Lo spettacolo “Stelle da paura – Il Planetario di Halloween”, realizzato da Michelangelo Rocchetti del Museo del Balì, ha vinto l’edizione 2022 del Premio PLANit per il miglior video di divulgazione scientifica, assegnato da PLANit – Associazione dei Planetari Italiani.

Per i suoi… macabri contenuti, l’iniziativa è consigliata dagli 11 anni compresi in su.

Se avete coraggio, vi aspettiamo a Saint-Barthélemy, la vallée des étoiles terrifiantes!

Per ulteriori informazioni:

sito web- www.oavda.it.

red.

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