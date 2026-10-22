Ad Aosta la proiezione di “Zero – Inchiesta sull’11 Settembre” con il regista Thomas Torelli

Thomas Torelli, regista molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico valdostano, torna nuovamente in Valle d’Aosta.

Domenica 13 settembre 2026, presso l’Hostellerie du Cheval Blanc, in via Clavalité 20 ad Aosta, si terrà la proiezione di “Zero – Inchiesta sull’11 Settembre”, documentario diretto da Thomas Torelli, che sarà presente all’evento per un dibattito con il pubblico al termine della proiezione.

La sala aprirà alle 18:00, mentre la proiezione inizierà alle 18:30. L’ingresso è di 15 euro.

Realizzato nel 2007, Zero – Inchiesta sull’11 Settembre si presenta come un’inchiesta documentaria che mette in discussione alcuni aspetti della ricostruzione ufficiale degli attentati dell’11 settembre 2001. Il film raccoglie testimonianze e interviste a persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, tra cui testimoni oculari, esperti, tecnici, scienziati, giornalisti, familiari delle vittime e persone impegnate nelle indagini.

A guidare il racconto sono le voci di Dario Fo, Lella Costa e Moni Ovadia, mentre immagini di repertorio, documenti e ricostruzioni in computer grafica propongono allo spettatore una rilettura critica degli eventi e delle immagini che hanno segnato la storia contemporanea.

Il film ha avuto una distribuzione internazionale ed è stato proiettato in numerosi Paesi, diventando negli anni uno dei documentari italiani più conosciuti nell’ambito del dibattito sulle diverse interpretazioni degli attentati dell’11 settembre.

Il dibattito con Thomas Torelli

Particolarmente significativo sarà il momento successivo alla proiezione, quando Thomas Torelli incontrerà direttamente il pubblico per un confronto sui temi affrontati dal film e sul ruolo del documentario come strumento di ricerca, divulgazione e riflessione.

Regista, autore e produttore indipendente, Torelli ha dedicato gran parte della propria attività alla realizzazione di documentari su tematiche sociali, ambientali, etiche e legate alla consapevolezza individuale e collettiva.

Nato a Roma nel 1975, dopo una specializzazione in fotografia conseguita nel 1994, ha sviluppato un percorso professionale che lo ha portato a realizzare numerosi documentari distribuiti e presentati in Italia e all’estero.

Tra i suoi lavori figurano Zero – Inchiesta sull’11 Settembre, Sangue e Cemento, Un Altro Mondo, Pachamama – Manifesto per la Madre Terra, Food ReLOVution, Choose Love, Il sentiero della Gioia, Pier Mario Biava – L’informazione che origina la vita, Surrender – Era scritto nel destino, Si può fare, Si può fare. Non ti preoccupare, Appuntamento con l’Anima, Pole Pole e Resonance.

Nel corso degli anni Torelli ha portato i propri film e i propri progetti in sale cinematografiche, teatri, festival e spazi culturali di tutta Italia, trasformando le proiezioni in occasioni di incontro e confronto diretto con il pubblico.

L’appuntamento di Aosta vuole quindi essere non soltanto una proiezione cinematografica, ma anche un momento di dialogo e approfondimento, nel quale gli spettatori potranno confrontarsi direttamente con il regista sui contenuti del film, sul lavoro di ricerca alla base del documentario e sulle domande che, a distanza di 25 anni dagli attentati dell’11 settembre, continuano a suscitare dibattito.

INFORMAZIONI

Evento: Proiezione di Zero – Inchiesta sull’11 Settembre con dibattito con il regista Thomas Torelli

Data: domenica 13 settembre 2026

Apertura sala: ore 18:00

Inizio proiezione: ore 18:30

Luogo: Hostellerie du Cheval Blanc

Indirizzo: Via Clavalité 20, 11100 Aosta (AO)

Ospite: Thomas Torelli, regista del film

Ingresso: €15 acquistabile online tramite sito www.thomastorelli.com.

A seguire: dibattito con il regista e il pubblico.