La sezione Littérature della Saison Culturelle 2026/2027 prende avvio con Dacia Maraini

Primo appuntamento della sezione Littérature all'interno della Saison Culturelle 2026/2027. Giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 18.00, il Teatro Splendor di Aosta ospiterà Dacia Maraini, una delle voci più autorevoli e tradotte della letteratura italiana contemporanea, affiancata nell'occasione dalla critica letteraria e autrice Laura Marzi.

Il profilo dell'autrice e la produzione recente

Vincitrice del Premio Campiello nel 1990 con La lunga vita di Marianna Ucrìa e del Premio Strega nel 1999 con Buio, Dacia Maraini vanta una vasta produzione di romanzi, saggi, poesie e opere teatrali tradotti in oltre venticinque Paesi. Tra i suoi lavori più recenti figurano Corpo felice, Trio, Una rivoluzione gentile, Vita mia e il racconto del 2025 La bambina che vola, inserito nella collana Rizzoli "Dieci comandamenti".

La presentazione di "Scritture segrete"

Sul palco dello Splendor l'autrice presenterà la sua ultima opera, Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola (Rizzoli). Il volume propone un viaggio storico e intimo all'interno della letteratura femminile, da Vibia Perpetua a Michela Murgia, soffermandosi sulle figure che hanno trasformato la scrittura in uno strumento di emancipazione e libertà.

Attraverso le pagine del libro, Maraini ripercorre la propria formazione intellettuale: dalla riscoperta giovanile dei "libri delle madri" – spesso dimenticati, censurati o trascurati dalla storiografia ufficiale – alla ricostruzione di una mappa ideale che abbraccia mistiche, cortigiane, monache disobbedienti, saggiste del Novecento e vincitrici di Premi Nobel.

Modalità di partecipazione

L'incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala. Per garantire l'accesso, gli organizzatori raccomandano la prenotazione anticipata.