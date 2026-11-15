A Challand-Saint-Anselme rispunta il Ventennio: il PNRR finanzia la rinascita della scuola, ma l'autonomia valdostana resta sotto i piedi

C'è qualcosa di profondamente stonato nell'immagine di una scuola che torna a vivere grazie ai finanziamenti pubblici e alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che finisce per riaccendere una delle pagine più dolorose della storia valdostana. A Challand-Saint-Anselme, nella frazione di Tilly, quella che avrebbe dovuto essere una giornata di soddisfazione per il recupero di un edificio scolastico si è trasformata in una polemica destinata ad andare ben oltre i confini comunali.

La questione non è una disputa estetica, né una semplice divergenza sulla conservazione di una facciata storica. È una questione di memoria collettiva, di responsabilità amministrativa e, soprattutto, di rispetto per la storia di una comunità che durante il fascismo ha conosciuto la repressione linguistica e culturale.

Al centro della contestazione c'è la ricomparsa della sigla O.N.B., riferita all'Opera Nazionale Balilla, l'organizzazione giovanile del regime fascista, istituita nel 1926 e inserita nel sistema di inquadramento ideologico delle nuove generazioni. Non una scritta qualsiasi, dunque, ma un riferimento preciso a un apparato politico che aveva trasformato persino la scuola in uno strumento di propaganda e di omologazione.

Il punto che rende la vicenda ancora più delicata è quanto denunciato da chi ha sollevato il caso: prima dell'intervento di recupero, sulla facciata sarebbe comparsa la dicitura «École élémentaire», mentre dopo i lavori sarebbe tornata visibile la sigla fascista. Se questa ricostruzione sarà confermata dagli atti e dalla documentazione fotografica, la domanda diventa inevitabile: chi ha deciso di ripristinare quella scritta, sulla base di quale progetto e con quale autorizzazione?

E soprattutto: perché sarebbe stata sacrificata proprio la dicitura francese?

Non si tratta di un dettaglio secondario. In Valle d'Aosta il francese non è un ornamento da utilizzare nelle occasioni ufficiali, né una concessione folcloristica da riservare ai discorsi celebrativi. È una lingua storica, una componente costitutiva dell'identità valdostana e un elemento riconosciuto dall'ordinamento autonomistico.

Durante il Ventennio, il regime fascista aveva perseguito una politica sistematica di italianizzazione della Valle d'Aosta. Nel 1925 venne soppresso l'insegnamento del francese nelle scuole elementari; furono progressivamente cancellati gli spazi pubblici della lingua francese, italianizzati i toponimi e ridimensionate le istituzioni che rappresentavano la specificità valdostana. Nel 1927 venne istituita la provincia di Aosta, sottraendo alla Valle il riconoscimento della propria distinta identità amministrativa.

La scuola, insomma, non era un terreno neutrale. Era uno dei luoghi nei quali il fascismo cercava di cancellare una cultura e di imporre un'identità nazionale uniforme.

Ecco perché la vicenda di Tilly non può essere liquidata con la formula della semplice valorizzazione storica. Conservare la memoria non significa rimettere in circolazione i simboli del regime senza spiegazioni, senza contestualizzazione e senza un confronto con la comunità. Significa raccontare ciò che è accaduto, riconoscere le responsabilità e impedire che la storia venga trasformata in una scenografia inconsapevole.

Il paradosso politico è ancora più evidente se si guarda a chi amministra il Comune. A Challand-Saint-Anselme la maggioranza è espressione dell'Union Valdôtaine e degli Indépendantistes Valdôtains, forze che richiamano esplicitamente la difesa dell'autonomia e della specificità valdostana. Proprio per questo la vicenda merita una spiegazione particolarmente rigorosa.

Non è una questione di appartenenza partitica. È una questione di coerenza.

Come si può rivendicare l'autonomia valdostana e contemporaneamente non accorgersi del significato politico di una scritta che richiama l'organizzazione giovanile del regime responsabile della soppressione delle libertà linguistiche e culturali?

E ancora: quale valore viene attribuito alla lingua francese se la scritta «École élémentaire» viene fatta scomparire nel corso di un intervento che dovrebbe restituire dignità a un edificio pubblico?

Il Centro culturale Joseph Thiébat non intende lasciar cadere la questione. L'intenzione, secondo quanto annunciato, è quella di rivolgersi direttamente al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere attenzione su una vicenda che tocca la memoria antifascista e il rispetto dei valori costituzionali. La provocazione scelta per sintetizzare l'assurdità della situazione è eloquente: «Vogliamo metterci anche il busto del Duce?».

Una domanda volutamente provocatoria, ma che mette a nudo il problema: fino a che punto si può invocare il recupero storico per giustificare il ritorno di un simbolo del Ventennio sulla facciata di una scuola?

C'è poi una coincidenza temporale che rende tutto ancora più difficile da comprendere. Nel 2026 ricorrono gli 80 anni dalle prime elezioni dei Consigli comunali del dopoguerra, nel quadro della ricostruzione democratica successiva alla caduta del fascismo. Un anniversario che dovrebbe rappresentare l'occasione per ricordare il ritorno della partecipazione democratica, delle libertà e della possibilità per le comunità locali di tornare a decidere del proprio futuro.

In francese, il messaggio dovrebbe essere altrettanto chiaro: «Quatre-vingts ans après le retour de la démocratie locale, il est difficile d'accepter que les traces symboliques du régime qui a combattu notre langue et notre identité réapparaissent sur un bâtiment public sans explications claires».

È difficile immaginare una contraddizione più evidente: celebrare la rinascita della democrazia locale e ritrovarsi a discutere della ricomparsa di un simbolo dell'organizzazione fascista.

Naturalmente, occorre distinguere la conservazione di una testimonianza storica dalla sua celebrazione. Se una scritta è stata recuperata perché considerata parte della stratificazione storica dell'edificio, l'amministrazione deve spiegare quale valutazione abbia guidato la scelta, perché non sia stata prevista una contestualizzazione e per quale ragione sia stata eventualmente eliminata la precedente iscrizione francese. La tutela del patrimonio non può diventare un alibi per sottrarsi alla responsabilità politica delle decisioni.

Anche il quadro normativo merita di essere chiarito. L'articolo 50 del Codice dei beni culturali, il decreto legislativo 42 del 2004, disciplina il distacco di iscrizioni e altri elementi decorativi degli edifici e prevede, nei casi contemplati dalla norma, l'autorizzazione della Soprintendenza. Sarà quindi importante verificare il progetto di restauro, le eventuali prescrizioni degli uffici competenti e la documentazione relativa alle scelte effettuate sulla facciata.

La stessa amministrazione comunale ha pubblicato una scheda relativa al recupero dell'ex scuola di Tilly, indicando il cofinanziamento attraverso risorse del PNRR, nell'ambito della Missione M4, dedicata a istruzione e ricerca. Tra i documenti pubblicati figurano la determina di aggiudicazione del 9 aprile 2024, la deliberazione di approvazione del progetto del 13 gennaio 2026 e il certificato di regolare esecuzione del 19 ottobre 2026. Sono atti che meritano di essere esaminati, anche per ricostruire quando e da chi siano state definite le scelte relative alla facciata.

Perché qui entra in gioco anche un altro aspetto: il denaro pubblico. Il PNRR non è una dotazione finanziaria senza responsabilità. È un programma sostenuto da risorse europee e nazionali, destinato a migliorare le infrastrutture, i servizi e le opportunità delle comunità. Il recupero di un edificio scolastico è certamente una buona notizia. Ma la qualità di un'opera pubblica non si misura soltanto dal risultato edilizio: si misura anche dalla sensibilità culturale, dalla correttezza delle scelte e dal rispetto della storia del territorio.

La Valle d'Aosta non può permettersi di trattare la propria autonomia come una bandiera da sventolare nelle celebrazioni e da ripiegare quando si tratta di assumersi responsabilità concrete. L'autonomia non è soltanto una competenza amministrativa, una quota di risorse finanziarie o un sistema di rapporti istituzionali con Roma. È anche la consapevolezza della propria storia e la difesa di quella specificità che il fascismo tentò di cancellare.

A Tilly, dunque, non si discute soltanto di una scritta. Si discute di quale messaggio un'amministrazione pubblica intenda consegnare alle nuove generazioni. Una scuola dovrebbe essere il luogo nel quale si impara a conoscere la storia, non quello nel quale si rischia di confondere la memoria con la nostalgia.

E mentre il Centro culturale Joseph Thiébat si prepara a interpellare il Quirinale, a Challand-Saint-Anselme restano domande alle quali il Comune non può sottrarsi: chi ha autorizzato il ripristino della sigla O.N.B.? Perché è scomparsa la dicitura francese? Quali pareri sono stati acquisiti? E soprattutto, quale criterio storico e culturale ha guidato il restauro?

Non basta inaugurare un edificio per dire di aver restituito qualcosa alla comunità. Bisogna anche sapere quale memoria si intende conservare.

Perché una scuola può rinascere con i soldi del PNRR, ma l'autonomia di un popolo non si ricostruisce cancellando il francese e riportando in facciata i simboli del regime che lo aveva combattuto.

PS: Il sindaco di Challand-Saint-Anselme dovrebbe fornire la copia del progetto esecutivo, le fotografie precedenti ai lavori, i pareri della Soprintendenza e le eventuali prescrizioni sulla conservazione delle iscrizioni. Tutto questo perché l'autonomia valdostana si difende soltanto nei discorsi oppure anche quando bisogna decidere che cosa scrivere sulle facciate dei nostri edifici pubblici?