Carlo Favre, addio a una leggenda dello sci di fondo valdostano

La Valle d'Aosta perde uno dei suoi protagonisti più significativi dello sport invernale. Con la scomparsa di Carlo Favre, fondista originario di Nus, se ne va una figura che ha attraversato da protagonista una stagione importante dello sci nordico italiano, portando il nome della Valle d'Aosta sulle piste internazionali e dedicando successivamente una parte importante della propria vita alla formazione dei giovani e allo sviluppo dello sci di fondo sul territorio. Un percorso che va ben oltre il palmarès agonistico e che trova nella comunità di Saint-Barthélemy una delle testimonianze più concrete del suo impegno.

Il cordoglio delle istituzioni regionali è stato espresso dal presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Aurelio Marguerettaz, e dall'assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, che si sono uniti al dolore della famiglia e della comunità di Nus. Nel loro messaggio hanno ricordato il contributo di Favre allo sviluppo dello sci nordico valdostano e, in particolare, alla realizzazione della pista Gran Tor di Saint-Barthélemy, un'infrastruttura che rappresenta oggi un patrimonio sportivo e turistico per l'intera regione.

«Con Carlo Favre la Valle d’Aosta perde un grande uomo di sport, che ha saputo rappresentare con orgoglio la nostra regione ai più alti livelli agonistici e dedicare successivamente il proprio impegno alla crescita di tanti giovani e alla valorizzazione del territorio. Il suo contributo allo sviluppo dello sci nordico e alla realizzazione della pista Gran Tor di Saint-Barthélemy lascia un’eredità preziosa per la comunità valdostana e per il turismo sportivo regionale», hanno dichiarato Marguerettaz e Grosjacques, rivolgendo alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell'intera Regione.

La storia sportiva di Carlo Favre, nato a Nus il 2 febbraio 1949, è quella di un atleta capace di conquistarsi un posto nel panorama internazionale dello sci di fondo in un'epoca in cui arrivare ai vertici della disciplina richiedeva sacrifici enormi, preparazione e una straordinaria capacità di confrontarsi con le grandi scuole nordiche. Il suo nome figura nella storia olimpica italiana: partecipò infatti a due edizioni dei Giochi invernali, quelle di Sapporo 1972 e Innsbruck 1976.

In Giappone, a 23 anni, si mise in evidenza nella prova individuale dei 15 chilometri, chiudendo al 24° posto e risultando il primo degli italiani. Nella staffetta 4x10 chilometri contribuì inoltre al nono posto della formazione azzurra, insieme a Elviro Blanc, Renzo Chiocchetti e Ulrico Kostner. Un risultato che racconta il valore di una generazione di fondisti valdostani capace di ritagliarsi uno spazio nelle competizioni internazionali.

Quattro anni più tardi arrivò la seconda esperienza olimpica, a Innsbruck. Un'edizione che non gli riservò le soddisfazioni sperate, ma che completò un percorso sportivo di assoluto rilievo. Nel suo curriculum figurano anche partecipazioni ai Campionati mondiali e risultati importanti nelle competizioni internazionali, oltre a numerosi titoli ai Campionati italiani nelle diverse distanze e nelle staffette. Particolarmente significativa anche la sua storia alla Marciagranparadiso di Cogne, manifestazione che riuscì a vincere per ben tre volte, nel 1975, 1978 e 1979.

Ma ridurre Carlo Favre ai risultati ottenuti in gara sarebbe limitativo. Terminata l'attività agonistica, il fondista di Nus ha scelto di restare nel mondo dello sci, mettendo a disposizione dei più giovani l'esperienza maturata sulle piste. Ha svolto attività di allenatore per il comitato regionale dell'ASIVA per circa quindici anni, contribuendo alla crescita tecnica di nuove generazioni di atleti. È stato inoltre istruttore nazionale e maestro di sci, proseguendo il proprio impegno nell'insegnamento e nella promozione della disciplina. Dal 1998 al 2020 ha seguito anche lo Sci Club Gran San Bernardo di Saint-Rhémy-en-Bosses.

Il suo legame con la montagna e con il territorio si è tradotto soprattutto nella partecipazione alla nascita e allo sviluppo del centro di sci nordico di Saint-Barthélemy, nel comune di Nus. La pista Gran Tor è diventata negli anni uno dei riferimenti per gli appassionati dello sci di fondo, un luogo nel quale sport, ambiente e promozione turistica convivono. Un tracciato che attraversa boschi e pascoli d'alta quota, con percorsi che raggiungono anche i 2.014 metri dell'alpe Ollière, e che rappresenta una delle risorse più importanti per l'offerta sportiva invernale valdostana.

È proprio qui che si misura il valore dell'eredità lasciata da Favre. Non soltanto nei risultati conseguiti quando vestiva i colori azzurri, ma nella possibilità offerta a tanti giovani di avvicinarsi allo sci di fondo, imparare a conoscere la montagna e coltivare una passione sportiva. La sua vicenda personale si intreccia con quella di una comunità che ha saputo fare della neve e dello sci nordico elementi distintivi della propria identità.

La scomparsa di Carlo Favre lascia dunque un vuoto nel mondo sportivo valdostano e soprattutto in quella comunità di Nus e Saint-Barthélemy che ha condiviso con lui un lungo percorso. Resta una storia fatta di Olimpiadi, titoli italiani, vittorie e impegno educativo. Ma soprattutto resta una pista, la Gran Tor, che continuerà a raccontare il suo legame con la montagna e con lo sport. Un'eredità concreta, destinata a vivere ogni volta che un giovane fondista indosserà gli sci e prenderà il via sulle nevi di Saint-Barthélemy.