Ultimo mese per salvare la ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier: la Valle d’Aosta chiamata a mobilitarsi

Un voto per non dimenticare, un voto per provare a restituire un futuro a una delle infrastrutture storiche più significative della Valle d’Aosta. La ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier entra nell’ultimo mese del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e si conferma al primo posto nella classifica provvisoria regionale. Un risultato che rappresenta un’occasione importante per riportare l'attenzione su una linea ferroviaria ferma dal 2015, ma ancora profondamente presente nella memoria e nelle aspettative di tante comunità valdostane.

La mobilitazione è aperta a tutti e il tempo stringe: si potrà votare fino al 15 dicembre 2026, attraverso il sito www.iluoghidelcuore.it. L'obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di adesioni, rafforzando una candidatura che non riguarda soltanto il recupero di una vecchia infrastruttura, ma investe il futuro dei collegamenti, la mobilità sostenibile e il rapporto tra il capoluogo regionale e l'alta valle.

La linea Aosta-Pré-Saint-Didier, lunga poco più di 31 chilometri, attraversa il fondovalle fino ai piedi del Monte Bianco. Seconda ferrovia realizzata in Valle d'Aosta dopo la Chivasso-Aosta del 1881, i lavori iniziarono nel 1927 e l'inaugurazione arrivò nel 1929. L'opera comprendeva quattro ponti e ventidue gallerie e nacque principalmente per trasportare l'antracite estratta dalle miniere di La Thuile verso l'acciaieria di Aosta. Ben presto, però, diventò anche un importante servizio per i passeggeri, con un ruolo fondamentale nei collegamenti tra il capoluogo e i centri dell'alta valle.

Con il progressivo ridimensionamento dell'attività mineraria, negli anni Sessanta la ferrovia cambiò funzione, diventando soprattutto un riferimento per i pendolari e un supporto allo sviluppo turistico. Una storia che si è interrotta nel 2015, quando il servizio venne sospeso a causa degli elevati costi di gestione rispetto al numero degli utenti. Da allora i binari sono rimasti inattivi e il futuro della linea continua a dividere il territorio.

Il confronto sulla sua possibile riattivazione è infatti tutt'altro che semplice. Da una parte c'è chi evidenzia il valore naturalistico assunto dalla vecchia infrastruttura dopo la cessazione del servizio, con alcune gallerie diventate habitat per la fauna selvatica e parte di un corridoio ecologico. Dall'altra ci sono cittadini, appassionati di ferrovie storiche e sostenitori del ripristino, convinti che la linea possa tornare a essere un'alternativa concreta ai collegamenti su gomma lungo la strada statale 26, a beneficio tanto dei residenti quanto dei turisti.

È proprio questa seconda prospettiva ad aver animato, dallo scorso agosto, un comitato spontaneo impegnato nella raccolta delle adesioni, soprattutto attraverso i social. La partecipazione al censimento del FAI diventa così anche un modo per tenere viva l'attenzione pubblica su una questione che riguarda il modello di mobilità della Valle d'Aosta e le opportunità di sviluppo dei territori attraversati dalla ferrovia.

La candidatura valdostana si inserisce in una mobilitazione nazionale che ha già superato un milione di voti. Sono oltre 150 le realtà coinvolte in tutta Italia tra associazioni, Comuni, parrocchie, comitati e istituti scolastici. Più di 70 luoghi hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni, requisito necessario per accedere al successivo bando del FAI e candidare progetti di recupero e valorizzazione con richiesta di un contributo economico.

La posta in gioco è significativa anche sul piano finanziario. I tre luoghi che saliranno sul podio nazionale potranno ottenere, previa presentazione di un progetto di intervento, contributi rispettivamente di 70.000 euro, 60.000 euro e 50.000 euro. Superare la soglia dei 3.000 voti consentirà inoltre di accedere al bando dedicato, mentre un numero maggiore di adesioni potrà rafforzare le possibilità di ottenere risorse e visibilità.

Il censimento, giunto alla XIII edizione, sta registrando quest'anno una partecipazione particolarmente significativa dei giovani e delle scuole. Il FAI punta infatti a coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza e nella tutela dei luoghi in cui vivono, facendo delle comunità locali le protagoniste della salvaguardia del patrimonio culturale, storico e ambientale.

Per la Valle d'Aosta, dunque, l'ultimo mese rappresenta un passaggio decisivo. La ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier è già in testa alla classifica provvisoria regionale, ma il risultato definitivo dipenderà dalla capacità di coinvolgere ancora più cittadini. Si possono votare liberamente tutti i luoghi che si desiderano, senza limiti numerici, entro il 15 dicembre 2026. La graduatoria finale sarà pubblicata a febbraio 2027.

Per sostenere la candidatura della storica ferrovia valdostana e consultare la classifica completa è sufficiente collegarsi a www.iluoghidelcuore.it.

Un clic richiede pochi secondi. Può essere un gesto simbolico, ma anche un'occasione concreta per dare voce a un patrimonio che appartiene alla storia della Valle d'Aosta e alimentare il dibattito sul suo futuro.