Dispersa nei boschi della Bassa Valle, salvata grazie a un messaggio WhatsApp: decisivo il GPS con il telefono al 2%

Una batteria ormai agli sgoccioli, il buio che si avvicinava, il freddo della montagna e una giovane ragazza sola in mezzo ai boschi. Per qualche ora la vicenda di una studentessa dispersa nella Bassa Valle ha tenuto con il fiato sospeso familiari e soccorritori. Poi, quando le speranze di individuarla sembravano affidate a un filo sempre più sottile, è arrivato quel messaggio WhatsApp che ha cambiato il corso delle ricerche. Un gesto semplice, una posizione GPS condivisa in tempo reale e, soprattutto, la capacità di un operatore dei Carabinieri di conquistare la fiducia della ragazza. La storia si è così conclusa nel migliore dei modi: la giovane è stata ritrovata e riportata in salvo.

L'allarme era scattato nella tarda mattinata di lunedì 9 novembre, quando il personale docente di un istituto superiore di Verrès aveva segnalato il mancato arrivo a scuola della studentessa. La ragazza era regolarmente salita sull'autobus di linea a Châtillon, nelle prime ore del mattino, ma in classe non era mai arrivata. Da quel momento sono cominciate le verifiche e le ricerche, con la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent-Châtillon impegnata a ricostruire gli spostamenti della giovane.

I primi accertamenti telefonici e telematici, attraverso le triangolazioni degli operatori di rete, avevano permesso di restringere il campo delle ricerche al territorio comunale di Issogne. Le pattuglie dell'Arma hanno perlustrato la zona, ma le ore passavano senza che della ragazza emergesse alcuna traccia. Con l'avvicinarsi del tramonto e il progressivo abbassarsi delle temperature, la situazione ha assunto contorni sempre più delicati. È stato quindi attivato formalmente il Piano Regionale per la Ricerca delle Persone Scomparse, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, dei volontari e di ulteriori militari del Nucleo Operativo e Radiomobile.

A cambiare tutto, però, non è stata soltanto la tecnologia, ma la capacità di instaurare un rapporto umano nel momento più difficile. Un operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri è riuscito a raggiungere la studentessa attraverso WhatsApp, aprendo con lei un canale di comunicazione diretto. All'inizio la giovane si mostrava reticente e non era facile ottenere indicazioni utili per individuarla. Il militare, tuttavia, non ha rinunciato. Con pazienza, sensibilità e fermezza ha cercato di rassicurarla, spiegandole i rischi ai quali andava incontro restando nel bosco con il sopraggiungere dell'oscurità e delle basse temperature.

C'era poi un altro elemento che rendeva la situazione particolarmente urgente: la batteria dello smartphone era ormai ridotta al 2%. Pochissima autonomia, forse gli ultimi istanti utili per comunicare. L'operatore ha fatto leva anche su questo aspetto, riuscendo infine a convincere la ragazza a condividere la propria posizione satellitare. E proprio quel piccolo segnale digitale si è rivelato decisivo: le coordinate GPS, trasmesse in tempo reale, hanno consentito di individuare con precisione il punto in cui si trovava, nel fitto della boscaglia nel territorio comunale di Verrès.

A quel punto la macchina dei soccorsi ha potuto concentrare gli sforzi sull'area esatta. Nel tardo pomeriggio, Carabinieri e Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere la giovane e a riportarla al sicuro. Era infreddolita, comprensibilmente provata dall'esperienza, ma fortunatamente in buone condizioni fisiche generali.

Il momento più atteso è arrivato subito dopo: accompagnata alla Stazione dei Carabinieri e assistita dal personale sanitario, la studentessa ha potuto finalmente riabbracciare i propri familiari. La paura e l'angoscia di quelle ore hanno lasciato spazio alla gioia per un ritrovamento che ha scongiurato conseguenze ben più gravi.

Con il salvataggio della ragazza è stato revocato il Piano Regionale di Ricerca delle Persone Scomparse. Resta il valore di un intervento nel quale tecnologia, coordinamento operativo e capacità di ascolto si sono rivelati determinanti. Ma, soprattutto, resta una lezione: in quelle ore, con il telefono quasi scarico e il buio ormai vicino, non è stato soltanto il GPS a fare la differenza. È stata la voce di un operatore che ha saputo instaurare un dialogo, ottenere fiducia e trasformare un messaggio WhatsApp nell'ultimo, decisivo collegamento con la salvezza.