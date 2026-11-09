Pedoni, cambia il Codice della strada: nuove regole per attraversare e multe fino a 160 euro

Attraversare la strada sulle strisce non significherà più soltanto avere diritto alla precedenza. Con la riforma del Codice della strada, anche i pedoni saranno chiamati a rispettare obblighi più precisi di prudenza e attenzione, con sanzioni che potranno arrivare fino a 160 euro.

La novità è contenuta nello schema di decreto legislativo che riscrive alcune disposizioni del Codice della strada e punta a responsabilizzare maggiormente tutti gli utenti della strada. Il principio della precedenza per chi attraversa sulle strisce rimane, ma viene affiancato da un preciso dovere di cautela: prima di iniziare l'attraversamento, il pedone dovrà fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli in arrivo lo abbiano effettivamente visto e siano pronti a fermarsi.

Una modifica che interviene su comportamenti piuttosto frequenti: attraversamenti improvvisi, cambi di direzione senza preavviso e pedoni che si immettono sulle strisce dando per scontato che tutti i veicoli siano in grado di arrestarsi immediatamente.

Per capire la portata della riforma è utile confrontare le nuove disposizioni con quelle attualmente in vigore.

Oggi il Codice della strada, disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pone l'onere principale sul conducente. L'articolo 191, al comma 1, impone a chi guida di rallentare gradualmente e di fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce o si trovano nelle loro immediate vicinanze. La regola si applica quando il traffico non è regolato da agenti o semafori.

L'articolo 190, dedicato al comportamento dei pedoni, stabilisce invece l'obbligo di servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassi, ma non prevede espressamente che chi attraversa debba fermarsi o verificare preventivamente di essere stato visto dai conducenti.

Attualmente, la violazione delle disposizioni dell'articolo 190 è punita con una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro.

Con la riforma, le novità per i pedoni sono contenute principalmente nell'articolo 64 dello schema di decreto legislativo, che interviene sia sul comportamento di chi attraversa sia sugli obblighi dei conducenti.

Il comma 6 introduce una disposizione particolarmente significativa: durante gli attraversamenti pedonali, chi si trova sulla strada dovrà prestare «la massima attenzione al fine di evitare sinistri ovvero situazioni di pericolo per sé o per gli altri utenti della strada».

I pedoni dovranno inoltre astenersi «dal compiere movimenti repentini o imprevedibili ovvero cambi di traiettoria di marcia», fatte salve le situazioni di necessità.

La novità più rilevante riguarda però il momento che precede l'attraversamento. Prima di iniziare, il pedone dovrà fermarsi e verificare «che i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza».

In sostanza, viene introdotto un vero e proprio dovere di cooperazione attiva tra pedoni e automobilisti. Questo, tuttavia, non significa che venga cancellato il diritto di precedenza sulle strisce. La disposizione che impone ai conducenti di rallentare gradualmente e fermarsi per consentire il passaggio dei pedoni viene infatti sostanzialmente confermata dal comma 12 dell'articolo 64.

In assenza di agenti o semafori che regolino il traffico, i conducenti dovranno continuare a dare «la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità».

Cambiano invece le conseguenze per chi non rispetta i nuovi obblighi di cautela. La tabella allegata allo schema di riforma prevede infatti una sanzione da 40 a 160 euro, più elevata rispetto a quella attualmente prevista dall'articolo 190.

Non è stata invece confermata la sanzione specifica di 75 euro per chi attraversa guardando lo smartphone, che compariva in una precedente bozza circolata durante l'estate. Una previsione che avrebbe potuto affrontare un comportamento sempre più diffuso: quello dei pedoni che attraversano con gli occhi rivolti allo schermo del telefono, spesso senza prestare sufficiente attenzione al traffico.

La riforma interviene anche sugli attraversamenti effettuati fuori dalle strisce. Oggi, quando gli attraversamenti pedonali mancano oppure distano più di 100 metri, il pedone può attraversare la strada soltanto in senso perpendicolare, prestando attenzione a evitare situazioni di pericolo e dando la precedenza ai veicoli, come stabilito dall'articolo 190, commi 2 e 5.

Il comma 7 del nuovo articolo 64 mantiene questi obblighi, ma introduce ulteriori prescrizioni. Il pedone dovrà prestare particolare attenzione al traffico, scegliere il momento più favorevole per attraversare ed evitare movimenti repentini, in linea con quanto previsto per gli attraversamenti sulle strisce. Per le violazioni è indicata una sanzione da 25 a 100 euro.

Un'altra novità riguarda la visibilità durante le ore notturne. Il comma 9 dell'articolo 64 stabilisce che chi cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati, di notte e in assenza di pubblica illuminazione, dovrà rendersi visibile agli altri utenti della strada.

A questo scopo potrà utilizzare, alternativamente, un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, un dispositivo capace di proiettare orizzontalmente una luce arancione in tutte le direzioni oppure un altro adeguato dispositivo di illuminazione. Per chi non rispetterà questo obbligo è prevista una sanzione da 40 a 160 euro.

È importante ricordare che il nuovo Codice della strada non è ancora in vigore. Secondo il calendario indicato nello schema di riforma, la nuova disciplina dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2027, mentre le disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2028, e comunque non prima che siano trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Fino a quel momento continueranno quindi ad applicarsi le regole attualmente vigenti.

La direzione della riforma è comunque chiara: la sicurezza stradale non viene affidata soltanto alla responsabilità di chi guida, ma richiede maggiore attenzione anche da parte di chi attraversa a piedi. La precedenza resta un diritto, ma non può diventare un motivo per ignorare i rischi della strada.