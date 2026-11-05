Truffe agli anziani, terzo arresto in dieci giorni in Valle d’Aosta: recuperati i gioielli di una novantenne

La paura che un figlio sia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, la telefonata di qualcuno che si presenta come un appartenente alle forze dell’ordine e la richiesta di consegnare denaro e gioielli per risolvere una situazione apparentemente drammatica. È ancora una volta questo il copione utilizzato dai truffatori per colpire le persone anziane in Valle d’Aosta. Un fenomeno che continua a richiedere particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine e che ha portato a un nuovo arresto, il terzo in appena dieci giorni.

L’ultimo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 4 novembre, a Nus, dove i Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent hanno intercettato un’automobile nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio, predisposto anche alla luce delle recenti segnalazioni nella zona.

I militari hanno notato il comportamento sospetto del conducente, che, dopo essersi allontanato a piedi dal veicolo per raggiungere il centro abitato, era tornato rapidamente alla macchina. Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire quanto accaduto pochi minuti prima. I gioielli appartenevano infatti a una donna di 90 anni, residente a Nus, che era stata appena raggirata attraverso la cosiddetta tecnica del falso carabiniere.

La vittima aveva ricevuto una telefonata sulla linea fissa da un uomo che si era presentato come maresciallo dell’Arma. Con il pretesto di un grave incidente stradale nel quale sarebbe rimasto coinvolto il figlio, il falso militare aveva prospettato alla donna la necessità di consegnare i valori custoditi in casa per consentirne la liberazione. Una pressione psicologica studiata per generare paura e indurre la vittima a consegnare rapidamente i propri averi, senza avere il tempo di verificare la veridicità della telefonata.

In questo caso, l’intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, già restituita alla legittima proprietaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Aosta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella mattinata di mercoledì 5 novembre, il GIP del Tribunale di Aosta ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora in Valle d’Aosta.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio condotta dai reparti del Gruppo Carabinieri di Aosta, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Quello di Nus è infatti il terzo intervento restrittivo eseguito sul territorio regionale nell’arco di dieci giorni.

Il primo episodio risale al 24 ottobre, quando un’anziana di Gignod era stata vittima di un raggiro. In quella circostanza, la prontezza di un carabiniere libero dal servizio aveva consentito di individuare e bloccare il presunto responsabile nel centro di Aosta.

Un secondo intervento era stato effettuato il 30 ottobre a Issogne. I militari avevano arrestato in flagranza un uomo sorpreso subito dopo aver sottratto beni e oggetti preziosi utilizzando il pretesto di presunte verifiche domiciliari. Anche in quel caso, la refurtiva era stata interamente recuperata.

Tre episodi in dieci giorni, dunque, che evidenziano la necessità di mantenere alta l'attenzione su una tipologia di reato particolarmente insidiosa. Le truffe agli anziani non colpiscono soltanto il patrimonio delle vittime, ma fanno leva sugli affetti familiari, sulla fiducia e sulla paura, lasciando spesso conseguenze che vanno ben oltre il danno economico.

L’attività di controllo delle forze dell’ordine rappresenta un elemento importante, ma la prevenzione passa anche attraverso l’informazione e il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità locali. Il messaggio da ricordare è semplice: nessun carabiniere o appartenente alle forze dell’ordine chiede di consegnare denaro o gioielli per risolvere un procedimento giudiziario o liberare un familiare. In caso di telefonate sospette, è fondamentale interrompere la conversazione e contattare direttamente il 112.

La tutela delle persone anziane, soprattutto in un territorio caratterizzato da comunità e centri abitati di dimensioni contenute come quello valdostano, resta quindi una questione che riguarda non soltanto la sicurezza, ma anche la coesione sociale e la protezione delle persone più fragili.