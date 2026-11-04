Aosta: minaccia il vigilante e ruba capi di abbigliamento, i Carabinieri arrestano un 44enne

Nel pomeriggio del 2 novembre, i Carabinieri della Stazione di Aosta hanno tratto in arresto un 44enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Aosta per i reati di rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento scaturisce dalla tempestiva attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma a seguito di un episodio verificatosi nella serata del 25 ottobre scorso. L’indagato, introdottosi all’interno di un esercizio commerciale di corso Battaglione, era stato intercettato dall’addetto alla sicurezza mentre tentava di impossessarsi di alcuni capi d’abbigliamento. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo aveva minacciato l’operatore con un cacciavite e lo aveva colpito al volto con violenza, per poi darsi a repentina fuga a piedi con merce per un valore stimato di circa centoquaranta euro.

L’immediato intervento dei Carabinieri e i conseguenti accertamenti, basati sull’acquisizione di concordanti testimonianze e sulla visione delle immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza, hanno consentito di identificare rapidamente il presunto autore del gesto e di deferirlo all’Autorità Giudiziaria. Il quadro probatorio delineato ha permesso alla Procura della Repubblica di richiedere e ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare, prontamente eseguita dai Carabinieri.