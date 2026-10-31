Halloween; Dolcetto e scherzetto, ma senza andare oltre

È la notte di Halloween, conosciuta anche come la notte delle streghe, una ricorrenza che negli ultimi decenni ha conquistato anche l'Italia, entrando nelle abitudini di tante famiglie e diventando un appuntamento atteso soprattutto dai più piccoli.

Ma da dove arriva questa tradizione?

Le sue radici vengono comunemente ricondotte alle antiche celebrazioni celtiche di Samhain, legate al passaggio dalla stagione luminosa a quella più buia dell'anno. Nel corso dei secoli, queste usanze si sono intrecciate con le tradizioni cristiane di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, fino a dare origine alle forme moderne di Halloween, sviluppatesi soprattutto nei Paesi anglosassoni e poi diffuse in gran parte del mondo.

Oggi, per molti bambini, Halloween è soprattutto un'occasione per travestirsi, divertirsi con gli amici, raccogliere qualche caramella e vivere, con una punta di paura e tanta fantasia, una serata diversa dal solito. Un gioco collettivo, fatto di costumi improbabili, risate e porte che si aprono per offrire un dolcetto.

E fin qui, nulla da obiettare. Anzi.

Quando rimane una festa dedicata ai bambini, vissuta con serenità e accompagnata dalla presenza e dalla responsabilità degli adulti, Halloween può rappresentare un piacevole diversivo, un momento di socialità e di spensieratezza. Non tutte le tradizioni devono necessariamente essere nostre per poter diventare un'occasione di divertimento, purché se ne conoscano le origini e se ne mantengano chiari i limiti.

Il problema nasce quando si perde di vista questa dimensione e si pretende di andare oltre il semplice gioco.

La suggestione del mistero, il gusto per il macabro e l'immaginario delle streghe appartengono da sempre al mondo delle fiabe, delle leggende e delle storie di paura. Ma una cosa è scherzare con fantasmi di cartapesta e maschere mostruose, un'altra è utilizzare una ricorrenza popolare per avvicinare i più giovani a pratiche di occultismo, rituali inquietanti o forme di esaltazione del satanismo.

Non si tratta di alimentare paure ingiustificate, né di vedere il male dietro ogni maschera o di condannare indiscriminatamente una festa che, per la maggior parte dei bambini, è semplicemente un gioco. Si tratta, piuttosto, di distinguere tra fantasia e realtà, tra divertimento e messaggi che possono assumere significati ben diversi da quelli di una serata spensierata.

In questo, la responsabilità degli adulti è fondamentale. Genitori, educatori e comunità hanno il compito di accompagnare i più piccoli, aiutandoli a comprendere che il divertimento non richiede necessariamente di oltrepassare ogni limite e che non tutto ciò che viene presentato come trasgressivo o misterioso è, per questo solo fatto, interessante o educativo.

Le tradizioni possono cambiare, le feste possono attraversare i confini e le generazioni possono adottare nuove abitudini. Ma il buon senso non dovrebbe mai passare di moda.

Halloween, dunque, sì, se significa bambini in costume, un po' di sana paura, qualche risata e una manciata di caramelle. Sì, se rimane un momento di incontro, di fantasia e di allegria, vissuto nel rispetto degli altri e senza dimenticare il ruolo educativo degli adulti.

Dolcetto e scherzetto, insomma. Ma senza andare oltre.

Perché una festa pensata per divertire i bambini deve rimanere tale: un gioco, non un pretesto per introdurre messaggi o comportamenti poco educativi, né tantomeno per trasformare il fascino innocente del mistero in qualcosa di profondamente diverso.

In fondo, non serve evocare alcuno spirito per rendere speciale una serata: bastano un sorriso, un costume buffo e la gioia di un bambino che torna a casa con il sacchetto pieno di dolci.

E forse è proprio questa la magia più bella di Halloween.