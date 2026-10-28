Valtournenche: I maestri di sci ricordano Gérard Ottavio e Joel Déanoz

A dieci anni dal tragico incidente alpinistico sulla parete del Cervino lungo la via Deffeyes, la comunità di Valtournenche, la Scuola Sci del Cervino e l'Associazione Valdostana Maestri di Sci (AVMS) hanno ricordato Gérard Ottavio, maestro di snowboard e già presidente della Società delle Guide del Cervino, e Joel Déanoz, maestro di sci alpino e già direttore della Scuola Sci del Cervino.

L'incontro commemorativo si è svolto nella sala del Comune di Valtournenche alla presenza delle famiglie dei due professionisti, del sindaco Elisa Cicco, del presidente dell'AVMS Beppe Cuc e di Monica Meynet in rappresentanza della scuola sci locale. All'evento hanno preso parte gli istruttori nazionali e tutti gli aspiranti maestri dei corsi di formazione regionali di sci alpino e snowboard, intitolati ufficialmente alle memorie di Déanoz e Ottavio.

Nel corso delle celebrazioni sono stati ripercorsi la dedizione professionale, lo spirito di servizio per la comunità e la passione per la montagna che hanno caratterizzato la vita dei due giovani tecnici. A margine del momento di riflessione, ai futuri maestri di sci e snowboard sono state consegnate le magliette commemorative dell'anniversario.