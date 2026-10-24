Scontri del 17 e 18 ottobre, perquisita in Valle d’Aosta la casa di un minorenne: cento identificati in tutta Italia

C’è anche un minorenne residente in Valle d’Aosta tra le persone identificate nell’ambito delle indagini sui disordini che hanno accompagnato le manifestazioni del 17 e 18 ottobre in diverse piazze italiane. Nella mattinata di venerdì 23 ottobre, gli agenti della Digos hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione in cui vive il giovane, nell’ambito di un’operazione investigativa che ha coinvolto contemporaneamente numerose città, da nord a sud della Penisola. A riportare la notizia è La Stampa, che ha dato conto della presenza di un ragazzo valdostano tra le persone raggiunte dagli accertamenti.

Il dato che emerge dall’operazione restituisce la dimensione nazionale dell’inchiesta: sono circa 100 le persone interessate dalle perquisizioni domiciliari e personali, di cui 51 minorenni, distribuite in 18 città. Oltre ad Aosta, gli interventi hanno riguardato Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Monza, Varese e Verona. Le attività sono state condotte dalle diverse articolazioni territoriali della Digos, su delega dell’autorità giudiziaria e, in alcuni casi, di iniziativa.

L’intervento in Valle d’Aosta inserisce dunque il territorio regionale in un’indagine che supera i confini locali e che punta a chiarire quanto accaduto durante le mobilitazioni. La presenza di un minorenne tra gli identificati, tuttavia, non consente da sola di stabilire quale sia stato il suo effettivo ruolo nei disordini. L’identificazione e la perquisizione sono atti investigativi: spetterà agli accertamenti stabilire se esistano elementi concreti a carico del giovane e quale eventuale condotta gli possa essere attribuita.

Il quadro nazionale è particolarmente delicato anche per la consistente presenza di giovanissimi. Secondo le informazioni diffuse da ANSA e riprese dalle testate del servizio pubblico, le manifestazioni del fine settimana erano legate a temi economici e sociali, tra cui il costo della vita, il prezzo dei carburanti e la pressione fiscale, ma in diverse situazioni sono degenerate in episodi di violenza, danneggiamenti e saccheggi. Una distinzione è necessaria: la partecipazione a una protesta non equivale al coinvolgimento in atti illeciti, così come la presenza di minorenni tra gli identificati non significa che tutti siano accusati delle medesime condotte.

L’attenzione degli investigatori si concentra anche sulla possibile preparazione degli episodi e sull’eventuale esistenza di collegamenti tra i partecipanti. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, commentando le perquisizioni, ha affermato che si sta iniziando a «squarciare il velo» sul fenomeno. Sull’ipotesi di un coordinamento, il ministro ha precisato che sarà necessario chiarire se dietro le azioni vi siano dinamiche spontanee oppure reti organizzate. Si tratta, al momento, di una pista investigativa da verificare, non di una conclusione definitiva sulle responsabilità dei singoli.

Nel corso delle operazioni nazionali, secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato, sono stati sequestrati diversi materiali, tra cui telefoni cellulari, computer, oggetti atti a offendere, armi da taglio, manganelli telescopici, mazze e indumenti utilizzabili per il travisamento. Sono stati inoltre recuperati alcuni capi che sarebbero stati sottratti durante le recenti manifestazioni. Questi elementi riguardano il bilancio complessivo degli interventi e non possono essere automaticamente riferiti al caso valdostano, per il quale non sono stati resi pubblici dettagli sui risultati della perquisizione.

La vicenda pone anche una questione sociale che merita attenzione. Quando le indagini coinvolgono ragazzi molto giovani, la risposta dello Stato deve mantenere insieme due esigenze: accertare i fatti e tutelare la sicurezza collettiva, senza anticipare giudizi sulle persone prima che siano chiarite le rispettive posizioni. Per i minorenni, in particolare, la dimensione educativa e il ruolo delle famiglie si affiancano alle garanzie previste dalla giustizia minorile. La fermezza nei confronti della violenza non deve trasformarsi in una generalizzazione che accomuni chi manifesta pacificamente e chi, eventualmente, prende parte a danneggiamenti o aggressioni.

Per la Valle d’Aosta, la notizia rappresenta un segnale da non sottovalutare, ma nemmeno da caricare di significati che le informazioni disponibili non consentono di sostenere. Al momento, il dato certo è che la Digos ha perquisito l’abitazione di un minorenne residente in regione nell’ambito dell’indagine nazionale. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sulla sua identità, sulle circostanze specifiche del presunto coinvolgimento o sull’esito dell’intervento.

Il significato più ampio della vicenda va quindi oltre la singola perquisizione. Le tensioni sociali legate al costo della vita e alle difficoltà economiche possono alimentare il malcontento, soprattutto tra le generazioni più giovani, ma non giustificano il ricorso alla violenza. Allo stesso tempo, contrastare i disordini richiede indagini rigorose, responsabilità individuali chiaramente definite e attenzione alle cause del disagio. Saranno gli sviluppi investigativi a chiarire se e in quale misura il caso valdostano si inserisca in un quadro più ampio di condotte organizzate oppure riguardi una vicenda circoscritta.