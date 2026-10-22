Bassa Valle, controlli straordinari dei Carabinieri: 80 persone identificate e una patente ritirata

Una presenza più capillare sul territorio per prevenire furti, altri reati predatori e comportamenti violenti, soprattutto nelle ore serali e nei luoghi frequentati dai giovani. È questo l’obiettivo del servizio straordinario di controllo effettuato nella serata di mercoledì 21 ottobre dai Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon, che hanno concentrato l’attività nei centri abitati della Bassa Valle, con particolare attenzione a Saint-Vincent, Verrès e Donnas.

L’operazione ha coinvolto 11 militari, distribuiti su 5 pattuglie, impegnati in controlli mirati per rafforzare la sicurezza e garantire una maggiore capacità di prevenzione. L’attenzione si è concentrata sia sui possibili reati contro il patrimonio sia sugli episodi di violenza che possono verificarsi in relazione alla movida notturna, un ambito nel quale la presenza delle forze dell’ordine punta anche a dissuadere comportamenti pericolosi e a tutelare chi frequenta gli spazi pubblici.

Nel corso del servizio sono state identificate 80 persone e sottoposti a verifica diversi esercizi pubblici. L’attività ha portato inoltre all’elevazione di sanzioni amministrative e al ritiro di una patente di guida. Il provvedimento ha riguardato un conducente che ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro.

L’iniziativa si inserisce in un programma di controlli che, secondo quanto annunciato dall’Arma, proseguirà anche nei prossimi giorni e durante i fine settimana. I servizi saranno modulati in base alle esigenze delle diverse località, con l’obiettivo di prevenire situazioni di illegalità e intervenire nei contesti ritenuti più sensibili.

La sicurezza della Bassa Valle passa anche dalla capacità di mantenere un presidio costante nei centri abitati, senza limitare l’attenzione alle sole situazioni di emergenza. I controlli serali rappresentano uno strumento di prevenzione, ma la loro efficacia si misura anche nella continuità delle attività e nella capacità di rispondere alle esigenze delle comunità locali. In un territorio in cui la vivibilità dei paesi, la tranquillità dei residenti e la possibilità di frequentare liberamente piazze e locali sono aspetti importanti della qualità della vita, il coordinamento tra forze dell’ordine, amministrazioni e cittadini resta un elemento centrale per costruire condizioni di sicurezza durature.