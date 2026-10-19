Quart: Emergenza acqua potabile, scatta l'obbligo di bollitura su quasi tutto il territorio comunale

Con un'ordinanza contingibile e urgente siglata in data 19 ottobre 2026, il Sindaco ha disposto l'obbligo immediato di consumo dell'acqua potabile previa bollitura su gran parte del territorio comunale.

Il provvedimento si è reso necessario a scopo cautelativo e per la salvaguardia della salute pubblica a seguito della comunicazione di non conformità dei parametri microbiologici pervenuta dagli enti preposti (prot. n. 12290), in attesa delle verifiche e degli interventi di sanificazione sulla rete idrica da parte della società di gestione S.E.V.

L'ordinanza stabilisce che l'acqua destinata all'uso umano e alimentare debba essere preventivamente fatta bollire con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione o revoca ufficiale del divieto.

Il provvedimento riguarda la totalità del territorio comunale, con la sola eccezione della zona della montagna. Restano infatti esclusi dall'obbligo di bollitura i seguenti villaggi:

Villaggio Morgonaz

Villaggio Cretallaz

Villaggio Jeanceyaz

Villaggio Etavel

Villaggio Elobert

Villaggio Valenzana

L'atto è stato reso immediatamente esecutivo, pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e inviato agli agenti della forza pubblica e agli incaricati comunali per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni.

Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Valle d’Aosta entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.