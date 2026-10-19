Skipass, da oggi al via gli stagionali: in Valle d’Aosta si sfiora quota 1.600 euro

La stagione dello sci valdostano entra nel vivo. Oggi, lunedì 19 ottobre, sarà infatti possibile acquistare gli skipass stagionali a validità regionale per l'inverno 2026/2027 presso le biglietterie delle principali località valdostane. Per gli appassionati della neve è il momento in cui cominciare a programmare concretamente la nuova stagione, ma anche quello in cui fare i conti con un listino che presenta un aumento rispetto allo scorso anno.

Lo stagionale Valle d'Aosta viene proposto a 1.590 euro. Nella stagione 2025/2026 il prezzo era di 1.515 euro: significa 75 euro in più, con un incremento del 4,95%. Una variazione che porta il costo dell'abbonamento a un passo dalla soglia dei 1.600 euro, cifra che inevitabilmente rende ancora più evidente il peso economico dello sci per chi frequenta con continuità gli impianti.

In cambio, lo stagionale offre un perimetro di utilizzo particolarmente ampio. Il titolo consente di sciare nelle stazioni del territorio valdostano e comprende anche la Skyway Monte Bianco, oltre a permettere l'accesso a La Rosière, in Francia, e ad Alagna, in Piemonte. Non si tratta quindi soltanto di un abbonamento valido nella singola località, ma di un prodotto regionale costruito su un'offerta sciistica molto articolata.

Per chi vuole allargare ulteriormente il proprio raggio d'azione c'è la formula Valle d'Aosta + Zermatt. In questo caso il prezzo per la stagione 2026/2027 è di 1.876 euro, contro i 1.788 euro dello scorso inverno. L'aumento è quindi di 88 euro, pari al 4,92%. Anche in questo caso il rincaro si colloca sostanzialmente sulla stessa percentuale dello stagionale regionale.

Il dato del prezzo, dunque, sarà inevitabilmente uno degli elementi che accompagneranno l'avvio della campagna di vendita. La proposta valdostana punta su un'offerta ampia, sulla possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento in più comprensori e su una serie di servizi e agevolazioni complementari. Ma il costo dello stagionale continua a rappresentare una voce importante e il quasi 5% di aumento rispetto alla stagione precedente non è un dettaglio irrilevante per chi deve sostenere la spesa.

Una parte significativa dell'offerta resta comunque dedicata a rendere più accessibile lo sci alle diverse fasce d'età. Per i ragazzi fino a 16 anni viene confermata la riduzione del 30% sugli skipass giornalieri, plurigiornalieri e stagionali. Per i giovani tra 16 e 24 anni e per gli over 65 lo sconto è invece del 20%. Confermate anche le condizioni agevolate previste per i residenti valdostani.

Per i possessori degli stagionali regionali restano inoltre le agevolazioni per numerose attività culturali e sportive sul territorio. Confermata anche la formula regionale legata allo Skidecouverte, che permette di accedere al comprensorio svizzero di Verbier-4 Vallées, aggiungendo alla componente strettamente sciistica altre opportunità legate alla fruizione del territorio.

Il tema dell'accessibilità, tuttavia, resta sullo sfondo. Per una famiglia che voglia acquistare più stagionali, la spesa complessiva può diventare rapidamente consistente, anche considerando che allo skipass vanno aggiunti attrezzatura, trasporti, eventuali lezioni e consumazioni sulle piste. Il sistema degli impianti punta quindi sulle agevolazioni per alcune categorie, ma il prezzo pieno dello stagionale colloca ormai lo sci valdostano in una fascia di spesa che richiede una frequentazione piuttosto intensa per essere pienamente ammortizzata.

Per i residenti il discorso assume anche un significato diverso rispetto al semplice rapporto tra prezzo e numero di giornate sciistiche. In Valle d'Aosta gli impianti rappresentano infatti una componente della pratica sportiva locale e non esclusivamente dell'offerta turistica. Le condizioni riservate ai valdostani diventano quindi uno strumento importante per mantenere il rapporto tra popolazione e comprensori sciistici, soprattutto per le famiglie e per i giovani.

Domani, 19 ottobre, comincia dunque ufficialmente la corsa allo stagionale. La stagione invernale 2026/2027 è ancora lontana dall'ingresso nel vivo, ma il primo appuntamento è già fissato: acquistare l'abbonamento e decidere se investire sulla neve per tutto l'inverno. Il prezzo di partenza, questa volta, è 1.590 euro. Un aumento vicino al 5% che accompagna una stagione nella quale la sfida non sarà soltanto portare gli sciatori sulle piste, ma anche continuare a rendere economicamente sostenibile la loro presenza in montagna.