Aosta, controlli sulla malamovida: 107 persone identificate e 3 mila euro di sanzioni

Un servizio di controllo capillare nel cuore di Aosta per prevenire gli episodi di violenza legati alla movida notturna, verificare il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza pubblica. È questo l’obiettivo dell’operazione condotta nella serata di venerdì 16 ottobre dai carabinieri della Compagnia di Aosta, affiancati dai colleghi del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas). Il bilancio è di 107 persone identificate, controlli in alcuni locali pubblici e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro.

L’attività ha interessato le vie del centro del capoluogo regionale e diversi esercizi pubblici, nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto alla cosiddetta malamovida. Per svolgere il servizio sono state impiegate sei pattuglie e tredici militari, con verifiche rivolte sia alle persone presenti nelle aree interessate sia alle attività commerciali sottoposte a controllo.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 3.000 euro. Nel comunicato diffuso dall’Arma non vengono tuttavia specificate le violazioni contestate, né è indicato quanti esercizi pubblici siano stati sottoposti a verifica. Non è quindi possibile ricondurre le sanzioni a singole irregolarità o a specifiche categorie di illeciti.

Nel corso dell’operazione, una persona è stata inoltre trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Per il soggetto è scattata la segnalazione al presidente della Regione Valle d’Aosta, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie. La segnalazione per possesso di una quantità destinata, secondo gli elementi accertati, all’uso personale rientra nell’ambito amministrativo previsto dalla normativa sugli stupefacenti e non equivale, di per sé, a una denuncia per spaccio.

I carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno con ulteriori attività di prevenzione sul territorio regionale. L’obiettivo dichiarato è contrastare i comportamenti illeciti connessi alla vita notturna e contribuire alla tutela della legalità, della salute e della sicurezza dei cittadini.

L’operazione si inserisce nel più ampio tema della convivenza tra le esigenze della vita notturna, la frequentazione del centro cittadino e il rispetto delle regole. I dati diffusi restituiscono le dimensioni del servizio, ma non consentono, da soli, di valutare l’andamento complessivo degli episodi di malamovida ad Aosta: per farlo servirebbero anche informazioni sulle violazioni riscontrate, sui controlli effettuati in un periodo più ampio e sull’eventuale andamento degli interventi delle forze dell’ordine.