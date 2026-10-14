Portellone con sorpresa

I fatti sono banali nella loro quotidianità, ma nascondevano un’insidia a cui credo nessuno avrebbe mai pensato. Mentre cercava di infilare il sacchetto in quella fessura modello bancomat, il coperchio di una lattina gli ha letteralmente aperto il palmo della mano. Il ragazzo ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, da cui è stato dimesso dopo aver ricevuto diversi punti di sutura.

Un gesto che compiamo ogni giorno senza pensarci, dunque, può finire con la mano ricucita. E allora la domanda che da mesi si rincorre sui social non fa più tanto ridere.

Perché da qualche mese i social locali sono diventati un piccolo museo a cielo aperto della rassegnazione cittadina: foto di cassonetti stracolmi, sacchetti abbandonati di fianco come corpi esausti dopo una battaglia persa, commenti indignati, tag alla società di gestione che a certe email non risponde mai. Fino a ieri, in fondo, ci si poteva ancora scherzare sopra, come su una nuova disciplina olimpica che si pratica ogni mattina nella nostra valle, a costo zero e senza bisogno di tessera: “infila il sacchetto nel buco che non vuole riceverlo”.

Ma andiamo al cuore del mistero, perché qui non si tratta di semplice disorganizzazione. Qui c’è design. C’è ingegneria. C’è, oseremmo dire, una visione.

Aprite il portellone del cassonetto, quello grande e generoso che promette accoglienza. Cosa trovate? Non un vano ampio pronto a ricevere il vostro sacchetto da trenta litri pieno di plastica della settimana. Trovate una paratia con due fessure di venti per trenta centimetri l’una. Provate a spingere il sacco e restate lì impalati, con una domanda che vi gira nella testa come un moscone: a che serve? Qual è lo scopo? Il vostro cervello non riesce a elaborare nessuna risposta sensata.

E qui comincia il rito collettivo che ormai conosciamo tutti a memoria. Si apre il sacchetto sul posto, si infila una mano dentro, si pesca una manciata di plastica alla volta, la si spinge nella fessura e si ripete l’operazione per i successivi dieci minuti. Nel frattempo si tiene aperto lo sportello con il gomito, si bestemmia sottovoce, si guarda l’orologio. Ed è proprio in quel “pesca alla cieca” che si nasconde il rischio: tra la plastica può esserci un bordo tagliente, il coperchio di una lattina, un frammento qualunque, e la mano è lì, esposta, a infilarsi in un pertugio che non perdona. Alla fine, chi ha fretta (cioè chiunque, sempre) molla il sacco mezzo vuoto accanto al cassonetto, creando quell’estetica così familiare da cumulo urbano post-apocalittico che fotografiamo e condividiamo con sdegno. Senza mai chiederci davvero chi abbia progettato questo buco, e soprattutto perché.

Così chi scrive mosso da uno spirito civico, ha scritto un’email educata e circostanziata alla società che gestisce il servizio, chiedendo spiegazioni. Ha aspettato. Ha sperato. Ha ricevuto, in cambio del suo slancio partecipativo, il nulla più assoluto. Non una risposta. Non un “la ringraziamo per la segnalazione, le risponderemo al più presto” di circostanza. Nemmeno un bot, che almeno avrebbe avuto la decenza di fingere interesse con un messaggio automatico.

Il silenzio, si sa, è spesso la risposta più eloquente. Il problema è che non spiega niente.

E allora proviamoci noi, con la stessa pazienza ironica con cui ogni cittadino della valle cerca ogni giorno di far passare un sacchetto domestico attraverso un pertugio pensato, a questo punto viene da pensare, per un criceto in dieta. La domanda è semplice e la facciamo a nome di tutti: perché un cassonetto per rifiuti domestici è dotato di un’apertura che rende fisicamente impossibile conferire un rifiuto domestico? Oggi dobbiamo aggiungerne un’altra: chi risponde se, per conferirlo, ci si fa male?

Le ipotesi, in assenza di risposte ufficiali, si sprecano, e ve le proponiamo in ordine di plausibilità crescente (o forse decrescente, è difficile dirlo):

È una scelta tecnica, magari legata a chissà quale normativa sul conferimento frazionato, di cui però nessuno ha mai informato chi il cassonetto lo usa ogni giorno?

È una misura di sicurezza, per evitare l’inserimento di oggetti ingombranti, risolta però con un metodo che punisce indiscriminatamente anche il più innocente dei sacchetti della spesa? E che, come dimostra il caso del giovane valdostano, rischia di creare più pericoli di quanti ne eviti?

È un esperimento sociale, una sorta di test di resistenza alla frustrazione su scala comunale, di cui ignoriamo gli scopi scientifici ma di cui tutti, nostro malgrado, siamo cavie volontarie?

O è, più semplicemente, una svista? Un errore di progettazione mai corretto, lasciato lì a perpetuarsi cassonetto dopo cassonetto, mentre la vergogna social continua a fotografare l’effetto senza mai risalire alla causa?

Non lo sappiamo. E non lo sa, a quanto pare, nemmeno chi dovrebbe saperlo, o almeno non ce l’ha ancora detto.

Nel frattempo, la valle continua il suo allenamento quotidiano: mano nel sacco, manciata nella fessura, gomito sullo sportello, pazienza agli sgoccioli. Una ginnastica civica che nessuno ha scelto di fare, ma che tutti, ogni giorno, siamo costretti a praticare, e che per qualcuno è finita con una mano ricucita.

Una risposta, a questo punto, non sarebbe neppure un favore. Sarebbe semplicemente il minimo sindacale di rispetto verso chi, ogni mattina, lotta ad armi impari contro un buco troppo piccolo per la realtà troppo grande dei propri rifiuti. E, adesso, anche un po’ troppo pericoloso.