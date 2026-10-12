AL VIA IL 15 OTTOBRE LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2026-2027

«La salute non è più pensabile unicamente come diritto: il sacrosanto diritto ai servizi sanitari deve associarsi alla dimensione della responsabilità sul proprio stato di salute. E la vaccinazione è uno di quei piccoli gesti di responsabilità che rendono possibile erogare i servizi a chi ne ha bisogno, senza lasciare nessuno indietro. Nel vertiginoso aumento dei costi per farmaci e tecnologie il sistema sanitario “tiene” se affiancato dal senso civico della cittadinanza responsabile»

Per questa stagione vaccinale, la Struttura complessa Farmacia ha programmato un approvvigionamento di 23.210 dosi di vaccino antinfluenzale, 1.360 in più rispetto alle 21.850 dello scorso anno. È inoltre prevista la possibilità di aumentare la fornitura fino a un ulteriore 20% qualora l’andamento delle adesioni lo rendesse necessario.

Nell’organizzazione della campagna vaccinale, per i cittadini temporaneamente privi di medico di famiglia sono disponibili gli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nelle sedi di Aosta, via Saint-Martin-de-Corléans 250 (ex Maternità), e delle Case della Comunità di Morgex, viale del Convento 5, e Donnas, via Roma 105. Le prenotazioni sono aperte dal 15 ottobre ai numeri 0165 54 58 75 e 0165 54 60 97 chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle categorie previste dalle indicazioni ministeriali, tra cui:

persone di età pari o superiore a 60 anni;

bambini dai 6 mesi ai 6 anni;

persone di ogni età con patologie croniche o condizioni che aumentano il rischio di complicanze;

donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto;

ospiti delle strutture residenziali e per lungodegenti;

operatori sanitari e sociosanitari;

familiari e contatti stretti di persone ad alto rischio;

personale addetto a servizi pubblici di primario interesse collettivo, tra cui Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, soccorritori e personale scolastico;

donatori di sangue.

La vaccinazione anti-COVID è raccomandata in particolare alle persone anziane, ai soggetti fragili e alle altre categorie individuate dalle indicazioni ministeriali per la stagione 2026-2027.

La vaccinazione sarà somministrata gratuitamente alle categorie previste dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie del territorio, dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dalle Unità di continuità assistenziale, e nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Saranno riproposti anche gli Open Day vaccinali e prosegue anche la collaborazione con Conad per i punti vaccinali temporanei all’interno dei supermercati, avvicinando concretamente il servizio sanitario ai luoghi della vita quotidiana.

Come l’anno scorso, è previsto l’invio di un SMS informativo a tutti gli assistiti over 60 residenti o domiciliati in Valle d’Aosta (che hanno registrato il loro numero di telefono sul Fascicolo Sanitario Elettronico). Attualmente nella regione gli assistiti con almeno 60 anni sono 41.635, dei quali 5.405 hanno 85 anni o più. Si tratta di una popolazione numerosa per la quale la prevenzione vaccinale riveste un ruolo fondamentale, non soltanto nella protezione individuale, ma anche nel mantenimento dell’autonomia, nella riduzione degli accessi evitabili al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri durante i mesi invernali.