Pour l’Autonomie prepara la sfida del voto: «La Valle d’Aosta prima degli equilibri tra i partiti»

La politica valdostana è arrivata a uno di quei tornanti nei quali non basta più guardare la strada percorsa: bisogna decidere quale direzione prendere. E mentre la maggioranza regionale resta alle prese con un quadro istituzionale ancora incerto, Pour l’Autonomie prova a guardare oltre l’emergenza del momento, mettendo sul tavolo temi, proposte e una precisa idea del ruolo che la Valle d’Aosta dovrà giocare alle prossime elezioni politiche.

È questo il senso della riunione del Comitato regionale e dei coordinatori territoriali del movimento, convocata in una fase particolarmente delicata per la politica valdostana. Un confronto interno che arriva mentre si moltiplicano gli scenari possibili e mentre, a pochi giorni dall’udienza in Corte d’Appello sul caso del Presidente della Regione, il quadro istituzionale rimane sospeso tra diverse ipotesi.

Ma proprio qui sta la scelta politica di Pour l’Autonomie: non farsi risucchiare esclusivamente dalle vicende giudiziarie e dagli equilibri tra partiti, ma utilizzare questa fase per definire con maggiore chiarezza ciò che il movimento intende proporre agli elettori.

«La politica valdostana è di fronte a tanti bivi: o la maggioranza saprà scegliere o altri sceglieranno al nostro posto». È una frase che fotografa bene il momento e che, soprattutto, rivela l’intenzione di Pour l’Autonomie di non restare spettatore di una fase nella quale le decisioni rischiano di essere prese più dagli eventi che dalla politica.

Il movimento rivendica così il proprio ruolo, forte del risultato ottenuto nelle urne e della rappresentanza che gli elettori gli hanno affidato. «Ci confrontiamo sui temi e sulle proposte e continuiamo a crescere con la consapevolezza del ruolo che gli elettori ci hanno assegnato», viene sottolineato nella nota. Non una semplice rivendicazione di presenza, dunque, ma l’intenzione di trasformare il consenso elettorale in una linea politica riconoscibile.

Il passaggio più critico riguarda naturalmente la situazione istituzionale regionale. L’udienza in Corte d’Appello, prevista a pochi giorni, potrebbe incidere sugli equilibri politici, ma per Pour l’Autonomie la questione non può essere ridotta all’esito di un procedimento. Il problema, nella lettura del movimento, nasce prima: dalla difficoltà della politica valdostana di affrontare per tempo una situazione che avrebbe potuto essere prevista.

La conseguenza è una condizione di incertezza istituzionale che, secondo Pour l’Autonomie, avrebbe potuto essere evitata. Una posizione che contiene anche una critica alla gestione politica della vicenda, ma che soprattutto serve a introdurre il tema sul quale il movimento vuole caratterizzarsi: la responsabilità non può significare immobilismo.

E infatti arriva il passaggio più netto della nota: «Il nostro punto di riferimento non sono gli equilibri tra i partiti. È la Valle d’Aosta». È probabilmente questa la frase destinata a riassumere meglio la posizione assunta dal movimento. Una dichiarazione che guarda agli sviluppi delle prossime settimane, ma anche alla partita più ampia delle elezioni politiche.

Perché il voto nazionale potrebbe rappresentare un passaggio particolarmente significativo per la Valle d’Aosta. La nuova legge elettorale in discussione alla Camera potrebbe modificare il quadro nel quale si svolgerà la competizione e, anche se il voto valdostano contribuirà alla determinazione del risultato nazionale, per Pour l’Autonomie resta essenziale la specificità della rappresentanza territoriale.

È qui che il movimento prova a rilanciare una concezione dell’autonomismo tutt’altro che ripiegata su se stessa. La Valle d’Aosta, nella visione proposta, deve essere capace di stare dentro la politica nazionale senza perdere la propria voce.

«La Valle d’Aosta dei prossimi anni dovrà saper dialogare senza essere subalterna, costruire rapporti senza perdere la propria identità e partecipare alla politica nazionale difendendo con forza le proprie prerogative». Una linea che porta direttamente alla questione delle possibili alleanze e dei rapporti con gli altri partiti.

E su questo fronte il confronto è già cominciato. Il segretario politico Aldo Di Marco conferma che durante la riunione sono stati analizzati «vari scenari» e che i coordinatori sono stati aggiornati sugli incontri richiesti da altre forze politiche interessate ad aprire un dialogo con Pour l’Autonomie.

Il dato politico non è secondario. Significa che il movimento è considerato interlocutore e che attorno alla sua posizione potrebbe svilupparsi una parte del confronto in vista delle prossime scadenze elettorali. Ma significa anche che Pour l’Autonomie non sembra intenzionata a entrare in una trattativa semplicemente sulla base della necessità di costruire uno schieramento.

A confermarlo è il presidente Marco Carrel, che mette una condizione politica precisa all’apertura del dialogo: «Siamo aperti al dialogo e parliamo con chi crede che i temi e il modo di fare politica che proponiamo siano gli strumenti per poter tornare a parlare di autonomia e di coinvolgere i valdostani».

Prima vengono quindi i contenuti, poi gli schieramenti. È questa la chiave di lettura che emerge dal confronto del movimento. Un’impostazione che permette a Pour l’Autonomie di tenere aperte le porte senza rinunciare alla propria identità e, soprattutto, senza anticipare soluzioni che il quadro politico non consente ancora di definire.

Il ragionamento porta inevitabilmente alla prossima partita elettorale. In un sistema politico nel quale le alleanze possono diventare determinanti, la domanda per una forza autonomista non è soltanto con chi presentarsi, ma con quale progetto chiedere il voto dei valdostani.

Pour l’Autonomie sembra voler partire proprio da qui. Dalla convinzione che l’autonomia debba tornare a essere un tema politico concreto, capace di parlare ai cittadini e di tradursi in una strategia nei rapporti con lo Stato.

Il movimento, insomma, prova a non farsi dettare l’agenda dall’incertezza. La fase è complicata, gli scenari sono aperti e le prossime settimane potrebbero modificare profondamente gli equilibri regionali. Ma proprio per questo, la scelta è quella di lavorare sui contenuti e prepararsi alla sfida.

«Siamo concentrati sul cosa possiamo fare e dare per migliorare la situazione della nostra Regione», ribadisce Pour l’Autonomie. È una conclusione che restituisce il senso politico dell’intera operazione: non limitarsi a reagire agli avvenimenti, ma provare ad arrivare alle prossime decisioni con una proposta già definita.

In una Valle d’Aosta che rischia di trovarsi davanti a più bivi contemporaneamente, Pour l’Autonomie sceglie dunque di preparare la propria strada. Aperta al dialogo, ma senza rinunciare alla propria identità; disponibile a confrontarsi con le altre forze, ma chiedendo che il confronto parta dai temi; presente nella politica nazionale, ma con l’obiettivo di evitare ogni forma di subalternità.

E alla fine il messaggio è semplice: mentre gli altri scenari devono ancora chiarirsi, la discussione su ciò che la Valle d’Aosta vuole difendere e proporre può già cominciare.