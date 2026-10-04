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ATTUALITÀ | 04 ottobre 2026, 22:38

Perosa Argentina, emozioni a colori alla Lilium Art Gallery

Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra “Lo sguardo emozionale” di Anna Rivoira. L’esposizione, ospitata dalla Lilium Art Gallery di via Roma 55, prosegue nei fine settimana fino all’11 ottobre con ingresso libero

ph. Lilium Art Gallery

ph. Lilium Art Gallery

È stata accolta da un pubblico numeroso e partecipe la mostra “Lo sguardo emozionale” di Anna Rivoira, inaugurata sabato 3 ottobre alla Lilium Art Gallery di Perosa Argentina, in via Roma 55. Un appuntamento che ha richiamato residenti, turisti, appassionati d’arte e rappresentanti del mondo culturale locale, riuniti per conoscere le opere dell’artista e condividere il momento inaugurale.

Ad accogliere i visitatori sono state opere caratterizzate da luce, colore e ricerca dell’armonia, in un percorso capace di creare un’atmosfera raccolta e suggestiva. Accanto ai dipinti trovano spazio anche ceramiche e altre composizioni, in un allestimento che invita a soffermarsi sulle emozioni e sulle sensazioni suscitate dalle diverse opere.

Per l’inaugurazione Anna Rivoira era circondata dai familiari e dalla sua cagnetta Margot. L’artista ha accolto gli ospiti e salutato autorità, artisti, appassionati e critici intervenuti alla presentazione, in una giornata che ha segnato l’avvio ufficiale dell’esposizione.

La mostra “Lo sguardo emozionale” resterà aperta nei fine settimana fino a sabato 11 ottobre, con ingresso libero. Un’occasione per visitare l’esposizione anche nei prossimi giorni e conoscere più da vicino il percorso artistico di Anna Rivoira.

Nel corso dell’inaugurazione, la direttrice della Lilium Art Gallery Giuliana Salvai ha inoltre annunciato la fusione tra Lilium e Myositis, l’associazione legata alla memoria della compianta Marina Flecchia. Un passaggio che apre una nuova fase per le attività culturali e artistiche promosse sul territorio.

ed.mo.

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