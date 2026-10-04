Perosa Argentina, emozioni a colori alla Lilium Art Gallery

È stata accolta da un pubblico numeroso e partecipe la mostra “Lo sguardo emozionale” di Anna Rivoira, inaugurata sabato 3 ottobre alla Lilium Art Gallery di Perosa Argentina, in via Roma 55. Un appuntamento che ha richiamato residenti, turisti, appassionati d’arte e rappresentanti del mondo culturale locale, riuniti per conoscere le opere dell’artista e condividere il momento inaugurale.

Ad accogliere i visitatori sono state opere caratterizzate da luce, colore e ricerca dell’armonia, in un percorso capace di creare un’atmosfera raccolta e suggestiva. Accanto ai dipinti trovano spazio anche ceramiche e altre composizioni, in un allestimento che invita a soffermarsi sulle emozioni e sulle sensazioni suscitate dalle diverse opere.

Per l’inaugurazione Anna Rivoira era circondata dai familiari e dalla sua cagnetta Margot. L’artista ha accolto gli ospiti e salutato autorità, artisti, appassionati e critici intervenuti alla presentazione, in una giornata che ha segnato l’avvio ufficiale dell’esposizione.

La mostra “Lo sguardo emozionale” resterà aperta nei fine settimana fino a sabato 11 ottobre, con ingresso libero. Un’occasione per visitare l’esposizione anche nei prossimi giorni e conoscere più da vicino il percorso artistico di Anna Rivoira.

Nel corso dell’inaugurazione, la direttrice della Lilium Art Gallery Giuliana Salvai ha inoltre annunciato la fusione tra Lilium e Myositis, l’associazione legata alla memoria della compianta Marina Flecchia. Un passaggio che apre una nuova fase per le attività culturali e artistiche promosse sul territorio.