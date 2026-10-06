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ATTUALITÀ | 06 ottobre 2026, 09:00

Dal 1° gennaio 2027 in scadenza le concessioni trentennali assegnate nel 1997 al Cimitero di Aosta

Necessario il rinnovo per evitare il trasferimento dei resti nell'ossario comune

Dal 1° gennaio 2027 in scadenza le concessioni trentennali assegnate nel 1997 al Cimitero di Aosta

Il Comune di Aosta ha emesso un avviso pubblico relativo alle scadenze delle concessioni cimiteriali, informando la cittadinanza che a partire dal 1° gennaio 2027 giungeranno a termine i contratti assegnati nel corso dell'anno 1997 per la disponibilità di loculi e ossari all'interno del cimitero capoluogo.

L'amministrazione invita i familiari e i concessionari interessati a verificare la situazione amministrativa dei manufatti e a mettersi in contatto con l'Ufficio Stato Civile per ricevere il supporto e le indicazioni necessarie sulle opzioni disponibili. Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente al recapito 0165 1875002 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo stato-civile@comune.aosta.it.

L'iter gestionale alla scadenza e il richiamo per le concessioni pregresse

In base alle procedure cimiteriali in vigore, alla scadenza del termine di concessione e in assenza di manifestazioni di interesse o richieste di rinnovo da parte degli aventi diritto, il Comune provvederà al recupero degli spazi. I resti mortali verranno deposti nell'ossario comune oppure, qualora non risultassero ancora completamente mineralizzati, saranno inumati nel campo biennale di consumo.

L'amministrazione comunale coglie inoltre l'occasione per sollecitare i parenti dei defunti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare le posizioni relative alle concessioni scadute negli anni precedenti, affinché prendano contatto con gli uffici competenti per definire la sistemazione delle salme.

red.

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