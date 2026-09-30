Aosta, la nuova casa della salute punta sull’accessibilità: nasce il polo CDS e arriva la navetta gratuita

C’è una nuova presenza nel panorama sanitario valdostano e non si limita ad aggiungere ambulatori e apparecchiature. CDS – La tua casa della salute apre ad Aosta una struttura pensata per ampliare l’offerta di prestazioni specialistiche e diagnostiche, ma anche per rendere più semplice e accessibile il percorso del paziente. È proprio su questo secondo aspetto che l’operazione presenta uno degli elementi più interessanti: dal 1° ottobre 2026 sarà attivo un servizio di navetta gratuito tra il nuovo poliambulatorio di corso Padre Lorenzo e i principali parcheggi nelle vicinanze.

Il nuovo centro, al numero 18 di corso Padre Lorenzo, nasce negli spazi dell’ex sede Inail, immobile inutilizzato dall’ottobre 2020. Dopo circa 10 mesi di lavori di riconversione, i circa 900 metri quadrati della struttura sono stati completamente rinnovati secondo gli standard qualitativi e tecnologici di CDS. L’avvio ufficiale delle attività sanitarie è fissato per il 1° ottobre 2026, mentre fino al 30 settembre i locali sono già accessibili al pubblico come punto informativo e per le prenotazioni.

La scelta di accompagnare l’apertura con una navetta gratuita non è un dettaglio organizzativo secondario. La posizione della nuova struttura rende infatti centrale il tema dell’accessibilità, soprattutto per chi deve raggiungere il poliambulatorio in automobile e può incontrare difficoltà nel trovare un parcheggio nelle immediate vicinanze. CDS ha quindi scelto di intervenire direttamente anche su questo aspetto, collegando la sede con i principali parcheggi limitrofi. Una soluzione pensata per ridurre le difficoltà logistiche e rendere più agevole l’accesso alle prestazioni, in particolare per anziani, persone con mobilità ridotta e pazienti che devono sottoporsi a esami diagnostici.

La nuova sede rappresenta anche il punto di arrivo del percorso avviato lo scorso marzo, con l’acquisizione di Technos Medica da parte di CDS. Le attività della società confluiranno infatti nel nuovo polo di corso Padre Lorenzo: i pazienti che hanno appuntamenti successivi al 30 settembre dovranno quindi fare riferimento alla nuova sede. Restano invece temporaneamente a Saint-Christophe le prestazioni di Premium Medica.

L'offerta sanitaria è articolata. Il nuovo poliambulatorio dispone di 8 studi per le visite specialistiche, 1 studio ecografico e un'area odontoiatrica con 3 studi/riuniti. A completare il quadro c’è un reparto di diagnostica per immagini particolarmente articolato, con TAC, radiologia tradizionale, Cone Beam e risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 tesla.

Proprio la risonanza magnetica rappresenta uno degli elementi tecnologicamente più significativi della nuova struttura. Si tratta di una Magnetom Flow di Siemens, tra i primi apparecchi di questo tipo installati in Italia, dotato dei moduli di Intelligenza Artificiale Deep Resolve. La tecnologia è progettata per supportare il lavoro del medico, contribuire alla riduzione della durata dei protocolli diagnostici e della permanenza del paziente all'interno del macchinario, oltre a ridurre le emissioni.

La nuova offerta punta anche sulla prevenzione attraverso tariffe dichiarate accessibili. CDS indica, ad esempio, 90 euro per una risonanza magnetica e per una TAC e 90 euro per un'ecografia dell'addome completo. Un elemento che si inserisce nella strategia del gruppo di rendere maggiormente fruibili anche prestazioni diagnostiche che possono avere un ruolo importante nei percorsi di prevenzione e controllo.

«Questa inaugurazione consolida il percorso iniziato a marzo con l'acquisizione di Technos Medica», spiega Marco Fertonani, CEO e Founder di CDS. L'obiettivo dichiarato dal gruppo è quello di «porsi come partner complementare e di supporto per l'USL locale e per il presidio ospedaliero», attraverso un'offerta caratterizzata da tempi di attesa ridotti e tecnologia.

Fertonani sottolinea inoltre la volontà di costruire un rapporto diretto con il territorio valdostano, indicando anche la partnership con il TorX come esempio di questo percorso. Ma l'apertura di Aosta ha anche una ricaduta molto concreta per i pazienti valdostani che già utilizzavano le strutture del gruppo fuori regione. Secondo i dati forniti da CDS, nel 2025 circa 2.500 valdostani si sono rivolti alla sede di Biella. Con il nuovo polo, una parte di questi spostamenti potrà essere effettuata direttamente ad Aosta.

È questo, in fondo, uno degli elementi che caratterizzano maggiormente l'operazione: non soltanto una nuova struttura sanitaria, ma un tentativo di portare più vicino al paziente un'offerta specialistica e diagnostica che fino a oggi, in alcuni casi, richiedeva lo spostamento fuori Valle. E la scelta della navetta gratuita va nella stessa direzione, affrontando non il tema della prestazione sanitaria in senso stretto, ma quello altrettanto concreto di come arrivare alla prestazione.

Con l'apertura di Aosta, CDS rafforza inoltre la propria presenza nel Nord-Ovest. Il gruppo conta 27 strutture in Liguria e 12 in Piemonte, alle quali si aggiungono i 2 poliambulatori presenti in Sardegna, a Cagliari e Sassari, per un totale dichiarato di 43 strutture.

Fondata nel 2013, CDS è controllata dal 2020 da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. Il gruppo conta oggi circa 700 dipendenti e oltre 1.300 medici, con circa 1,5 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno.

Ad Aosta, dunque, la nuova sfida parte da una sede completamente rinnovata, da un'offerta diagnostica e specialistica articolata e da una scelta che guarda anche alla quotidianità del paziente: dal 1° ottobre non ci sarà soltanto un nuovo polo sanitario in corso Padre Lorenzo, ma anche un collegamento gratuito con i parcheggi per rendere più semplice raggiungerlo. Un servizio apparentemente semplice, ma destinato a diventare una componente importante dell'esperienza di chi dovrà utilizzare la nuova struttura.