Ha concluso il suo lungo cammino terreno la signora Lucia Besso vedova Ribotta, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni lasciando ai familiari e a quanti l’hanno conosciuta la preziosa testimonianza di un’esistenza vissuta con impegno, dignità e dedizione.

Il ricordo di Nonna Lucia è innanzitutto quello di una moglie, di una mamma, di una suocera e di una nonna dal grande cuore. Alla famiglia ha dedicato le proprie energie e il proprio affetto, occupandosi con particolare tenerezza dei nipoti e accompagnandoli nella crescita con pazienza e discrezione.

Nella sua vita ha saputo custodire e trasmettere valori legati alla famiglia, alla fede e alla tradizione, espressione di quel mondo contadino nel quale era cresciuta e al quale è rimasta profondamente legata. Una testimonianza fatta soprattutto di gesti quotidiani, di lavoro, attenzione e disponibilità verso gli altri.

Lucia Besso viene così ricordata come una donna forte e paziente, ma anche sensibile e capace di un affetto profondo. Nel ricordo dei suoi cari rimane il valore di una presenza familiare importante, fatta di insegnamenti e di momenti condivisi che continueranno ad accompagnare chi le ha voluto bene.

Arrivederci, Nonna Lucia.