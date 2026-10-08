Tunnel du Mont-Blanc : circulation alternée pour permettre une intervention technique

La circulation dans le tunnel du Mont-Blanc a été perturbée ce jeudi 8 octobre 2026 afin de permettre aux équipes de sécurité et techniques du TMB-GEIE de procéder à une intervention sur un équipement installé dans la voûte du tunnel.

À 10h54, la circulation a été interrompue dans les deux sens pour permettre aux équipes de vérifier la fixation d’un chemin de câbles situé à environ 300 mètres de l’entrée italienne. Cette opération nécessitait de sécuriser la zone afin de permettre les contrôles techniques dans de bonnes conditions.

Après cette première vérification, les véhicules présents dans le tunnel ont pu reprendre leur trajet normalement vers la sortie. La circulation a ainsi été rétablie à 11h06.

La mise en place du chantier nécessaire à la poursuite de l’intervention a ensuite conduit à une nouvelle organisation de la circulation. À 12h43, celle-ci a été rétablie en sens unique alterné, permettant aux véhicules de continuer à emprunter le tunnel tout en garantissant la sécurité des équipes intervenant sur le chemin de câbles.

Cette circulation alternée doit être maintenue jusqu’à la fin de l’intervention, prévue vers 15h00. Le retour à une circulation normale dans les deux sens ne pourra intervenir qu’une fois les travaux terminés et les conditions de sécurité rétablies.

Un prochain communiqué permettra de préciser l’évolution de la situation et les conditions de circulation dans le tunnel.