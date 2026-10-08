Batailles de Reine: A Gressan l’ultima sfida prima della finale

La stagione delle Batailles de Reines arriva all’ultimo passaggio prima del grande appuntamento finale, e lo fa con una sfida che promette ancora una volta agonismo, partecipazione e quel forte legame con la tradizione che accompagna da sempre questa manifestazione. Sarà Gressan a ospitare l’ultima eliminatoria autunnale del 69ème Concours Régional Batailles de Reines, con 220 bovine iscritte pronte a contendersi l’accesso alla finale nelle tre categorie previste dalla competizione.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre 2026 e rappresenta l’ultimo atto della lunga fase di selezione che porterà le protagoniste della stagione verso la finale regionale, in programma domenica 25 ottobre all’Arena Croix-Noire di Aosta. A Gressan, dunque, non sarà soltanto una giornata di combattimenti: sarà l’occasione per definire gli ultimi verdetti e completare il quadro delle bovine che potranno giocarsi il titolo regionale.

Dietro l’aspetto agonistico resta però il significato più profondo della manifestazione. Le Batailles de Reines rappresentano infatti uno dei momenti più riconoscibili della cultura rurale valdostana e contribuiscono a mantenere viva la valorizzazione della razza bovina valdostana, patrimonio che unisce allevamento, territorio, tradizione e identità. È proprio questo legame a rendere ogni eliminatoria qualcosa di più di una semplice competizione: attorno alle bovine si ritrovano allevatori, famiglie, appassionati e un pubblico che continua a riconoscere in queste giornate una parte importante della storia della Valle d’Aosta.

La giornata di Gressan prenderà il via con le operazioni di pesatura, previste dalle 08:00 alle 11:00. Il momento più atteso arriverà quindi alle 11:45, con l’inizio dei combats e l’avvio delle sfide che porteranno le bovine a contendersi gli ultimi posti disponibili per la finale.

L’ingresso alla manifestazione avrà un costo di 5 euro, mentre sarà gratuito per gli under 18 e per le persone diversamente abili. Per seguire gli aggiornamenti sull’appuntamento e sull’intero percorso del concorso sono disponibili il canale WhatsApp “Amis des Batailles de Reines” e i profili social ufficiali Facebook e Instagram Reines Vallée d’Aoste, oltre all’account Instagram @reines_vda.

Gressan si prepara così a vivere una domenica nella quale ogni combattimento potrà diventare decisivo. Dopo questa ultima eliminatoria, infatti, non resterà che attendere la finale di Aosta: il lungo cammino del 69ème Concours Régional Batailles de Reines avrà ormai imboccato l’ultimo tratto, come un sentiero di montagna che, dopo tante salite e altrettante sfide, conduce finalmente verso il traguardo.