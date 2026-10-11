Festa della Sezione Ana valdostana a Villa Brezzi: una giornata di memoria, riconoscenza e amicizia

La tradizione alpina si rinnova nel segno della memoria, della solidarietà e della riconoscenza. Per il secondo anno consecutivo, il Consiglio Direttivo Sezionale dell’Associazione Nazionale Alpini valdostana ha voluto riunire soci, Alpini e Aggregati nella splendida sede di Villa Brezzi, ad Aosta, per una giornata di festa e condivisione, dedicata a chi contribuisce concretamente a mantenere vivi i valori del sodalizio.

La giornata si è aperta con il consuetoprogramma ufficiale: l’alzabandiera, la deposizione di una corona in memoria degli Alpini «andati avanti» e la celebrazione della santa messa. Momenti solenni e partecipati, che hanno rinnovato il legame con quanti hanno fatto parte della grande famiglia alpina e con i principi di servizio, amicizia e solidarietà che continuano a caratterizzarla.

Il consigliere sezionale Alfonso Sagaria premiato per il suo prezioso lavoro in sezione

Nel corso della manifestazione, il presidente Carlo Bionaz, insieme al vicepresidente Albert Joseph Betemps, ha consegnato un riconoscimento agli Alpini e agli Aggregati che, nel corso degli anni, si sono distinti per il loro impegno concreto nella cura della sede sezionale. Un lavoro spesso silenzioso, fatto di manutenzioni, interventi e attenzione quotidiana al fabbricato e all’area verde che lo circonda, indispensabile per conservare in ordine e valorizzare uno spazio che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità alpina valdostana.

Il Gruppo di Bionaz e quello di Saint-Christophe addetti al rancio della festa

Un gesto di gratitudine che ha voluto mettere in luce il valore del volontariato e l’importanza di chi, con costanza e disponibilità, contribuisce al mantenimento del patrimonio comune. La sede non è soltanto un edificio, ma un luogo d’incontro nel quale si coltivano relazioni, si tramandano tradizioni e si rafforza il senso di appartenenza.

La festa si è conclusa con un pranzo in amicizia, preparato con grande cura dai Gruppi Alpini di Saint-Christophe e Bionaz. Un momento conviviale che ha permesso ai partecipanti di trascorrere del tempo insieme, nel segno della fraternità e dello spirito alpino.

Il capogruppo Gabriele Vaudan, il vice Leo Zenoni, l’Alfiere Deni Chiarello e Edi Vermillion dopo aver ricevuto la pergamena di ringraziamento con il Presidente Carlo Bionaz e il Vice presidente Albert Joseph Betemp

I riconoscimenti sono stati assegnati agli Alpini del Gruppo Bionaz: Ennio Blanc, Giorgio Compagnoni, Massimo Cortese, Attilio Gaspari, Angelo Giandolini, Gildo Junod, Alfonso Moretto, Loredano Papini, Lucio Pavan, Alfonso Sagaria, Gianmario Trussardi e Gino Venneri. Un riconoscimento è stato inoltre conferito all’Amico degli Alpini Alfredo Andriolo.

Il Presidente della Fanfara Sezionale Gianmario Trussardi che si occupa della macchina organizzativa della buvette degli alpini al mercatino di Natale di Aosta

Una giornata che ha saputo unire il ricordo, il ringraziamento e la convivialità, confermando quanto l’impegno dei singoli sia fondamentale per custodire i luoghi, i valori e le tradizioni dell’Associazione Nazionale Alpini in Valle d’Aosta.