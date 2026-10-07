Marché au Fort, Bard torna capitale dei sapori valdostani

Ci sono manifestazioni che raccontano un territorio attraverso i suoi prodotti e altre che riescono a fare qualcosa di più: mettere insieme chi lavora la terra, chi trasforma le materie prime, chi le vende e chi ogni giorno contribuisce a farle conoscere. Marché au Fort appartiene a questa seconda categoria. A Bard, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, torna infatti l'appuntamento che porta nel cuore del borgo e ai piedi della fortezza una rappresentazione ampia e concreta della Valle d'Aosta agroalimentare.

La manifestazione è organizzata dall'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali, in collaborazione con la Chambre valdôtaine, l'Associazione Forte di Bard e il Comune di Bard, e punta ancora una volta a dare visibilità alle aziende e alle diverse realtà che compongono il settore agroalimentare regionale.

«Marché au Fort è un'occasione per incontrare i nostri produttori e conoscere il lavoro che c'è dietro alle produzioni valdostane», afferma l'Assessore Speranza Girod, sottolineando la necessità di «rafforzare le filiere e fare rete tra agricoltura, turismo, commercio e ristorazione» per valorizzare ciò che il territorio produce.

Un lavoro che, osserva Girod, continua anche di fronte a difficoltà sempre più concrete, «dal cambiamento climatico alla scarsità d'acqua». Agricoltori, allevatori, donne, uomini e imprese continuano infatti a investire e a credere nel territorio «con orgoglio, impegno e passione a beneficio di tutta la collettività». È proprio questo lavoro quotidiano, aggiunge l'assessore, che deve essere sostenuto e fatto conoscere «dentro e fuori dalla Valle d'Aosta».

Saranno 75 le aziende partecipanti, con una proposta che attraversa praticamente tutto il panorama delle produzioni regionali: carni e salumi, prodotti lattiero-caseari bovini e caprini, ortofrutta, erbe officinali, prodotti da forno, miele e derivati, confetture, vini, liquori, birra, distillati, sidro, succhi, aceti e prodotti di cosmesi.

Una fotografia articolata di una realtà produttiva fatta in larga parte di piccole imprese, dove la dimensione economica si intreccia strettamente con quella familiare, agricola e territoriale.

«Dietro ogni banco del Marché au Fort c'è un'impresa: sono 1.538 quelle agricole e agroalimentari attive in Valle d'Aosta, in gran parte piccole realtà familiari, con poche persone e molte ore di lavoro», sottolinea il Presidente della Chambre valdôtaine Roberto Sapia.

Il Marché, aggiunge Sapia, rappresenta anche l'occasione per portare questo lavoro direttamente davanti al pubblico: «Pochi giorni fa, a Torino, con Terra Madre abbiamo portato nove imprese valdostane fuori dai confini regionali; a Bard portiamo il pubblico dentro la Valle».

È la stessa attività di promozione e accompagnamento alle imprese che la Chambre porta avanti insieme all'Assessorato dell'Agricoltura. E proprio in quest'ottica torna anche “Sapori valdostani offerti dalla Chambre”, iniziativa pensata per incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio.

I visitatori che completeranno l'apposita Tessera Punti, disponibile presso i desk informativi della Chambre, potranno ottenere un Buono Prodotti da 10 euro ogni 70 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono potrà essere utilizzato presso un unico espositore.

«Un riconoscimento per chi acquista direttamente dai produttori e un sostegno concreto a chi ogni giorno lavora per il territorio», evidenzia Sapia, sintetizzando così lo spirito dell'iniziativa.

Accanto alle aziende valdostane ci saranno anche alcune realtà ospiti. Il Comune di Cortemilia porterà a Bard i prodotti a base di Nocciola Piemonte IGP, nell'ambito della collaborazione avviata con l'Assessorato e consolidata dopo la partecipazione della Valle d'Aosta alla Fiera nazionale della Nocciola dello scorso agosto.

Dalla Liguria arriverà invece l'Azienda Agricola Novaro Nicola di Imperia, con prodotti locali e pesto realizzato con Basilico Genovese DOP. Saranno inoltre presenti l'Associazione Valdostana Olivicoltori di Donnas e il Parco Naturale Mont Avic, a rappresentare alcune delle realtà più significative del territorio regionale.

Il programma non si limiterà però all'esposizione e alla vendita. In entrambe le giornate, alle 11.30, 14.30 e 16.00, l'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali, in collaborazione con AIS e AREV, proporrà degustazioni gratuite di prodotti del territorio abbinati ai vini DOC Valle d'Aosta. La partecipazione è gratuita, con prenotazione in loco presso il punto informativo antistante il Municipio.

Marché au Fort sarà anche una manifestazione pensata per le famiglie. La Maison des Anciens Remèdes proporrà sabato Piccoli erboristi… all'opera!, laboratorio nel quale i bambini potranno sperimentare la realizzazione di un dentifricio naturale e portare a casa la propria creazione.

Il Forte di Bard proporrà invece, sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00, Il mercato dell'arte – Crea la tua borsa per fare la spesa al Marché, laboratorio gratuito e senza prenotazione.

Spazio anche al teatro. La Maison des Artistes di Bard ospiterà gli spettacoli per famiglie della compagnia Palinodie: sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30 sarà proposto Cappuccetto rosso e il pan ner, mentre domenica alle 17.00 sarà la volta di Fulminata, spettacolo di Annagaia Marchioro, con la regia di Teresa Mannino, inserito nel programma del Festival d'Autunno.

Il GAL Valle d'Aosta proporrà invece per tutta la giornata di domenica attività ludiche presso il proprio stand e la caccia al tesoro Alla ricerca del prodotto perduto, prevista alle 11.30 e alle 15.00. Presso lo stand sarà inoltre disponibile un help desk informativo dedicato al Bando PIF – Progetti Integrati di Filiera.

La manifestazione coinvolgerà anche il territorio circostante. Il programma del Forte di Bard comprende infatti due itinerari naturalistici. Sabato sarà proposto Le Goye di Hône, con partenza dal Municipio di Bard e arrivo alle Goye del torrente Ayasse. Domenica, invece, Il territorio e le sue tradizioni accompagnerà i partecipanti da Bard fino al borgo di Donnas e alla Sagra della Castagna.

«Il successo di un evento identitario come il Marché au Fort risiede nella capacità di fare rete: unire le forze tra più enti è fondamentale per valorizzare al meglio le nostre eccellenze», evidenzia il Direttore del Forte di Bard Luca Bringhen.

Il Forte, aggiunge Bringhen, intende continuare a svolgere il proprio ruolo di «volàno per il territorio», promuovendo la scoperta delle tradizioni locali e degli itinerari naturalistici. Non mancheranno inoltre musica, animazioni e gruppi folcloristici valdostani e piemontesi, chiamati ad accompagnare il pubblico durante le due giornate.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere, il Museo delle Alpi e le Prigioni, oltre alle mostre Davide Toffolo. Parola di Pasolini, Mario Dondero. Inediti. e Le sommet de l'artisanat valdôtain; Oltre lo scatto.

L'accesso al Forte di Bard sarà gratuito nelle due giornate del Marché, mentre resteranno a pagamento, secondo le abituali tariffe, gli ingressi a musei e mostre.

Il programma ufficiale prenderà il via sabato alle 9.30, con l'apertura della ventiduesima edizione accompagnata dai gruppi folcloristici I Fiour di Moun di Lillianes e La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans di Aosta, insieme alla Compagnia del Coniglio, che proporrà musica medievale itinerante e sarà presente anche domenica.

Domenica il borgo e il Forte saranno inoltre animati dal Gruppo sbandieratori del Palio di Asti – ASTA, con esibizioni e due spettacoli nella piazza d'Armi alle 12.00 e alle 15.00.

«Sabato e domenica prossima Bard sarà ancora una volta al centro dell'attenzione con Marché au Fort, un appuntamento che valorizza le eccellenze agroalimentari del territorio e, allo stesso tempo, il nostro borgo e il suo patrimonio storico», sottolinea la Sindaca di Bard Silvana Martino, che ringrazia «tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa edizione e, in particolare, i produttori e le realtà coinvolte».

Per informazioni durante l'evento sarà possibile rivolgersi al punto informativo dell'Office du Tourisme. Gli itinerari naturalistici sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria: prenotazioni@fortedibard.it – 0125 833811.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito della Regione Valle d'Aosta:

Programma completo di Marché au Fort 2026

Alla fine, però, il senso di Marché au Fort va oltre il calendario, gli stand e le degustazioni: è il racconto di una Valle che prova a riconoscersi attraverso ciò che produce, attraverso le mani di chi lavora e attraverso una rete che unisce agricoltura, cultura, turismo e comunità. Per due giorni Bard diventa così una grande vetrina a cielo aperto, dove ogni prodotto porta con sé un pezzo di territorio e dove il territorio, come una vite radicata nella montagna, continua a crescere intrecciando radici profonde e nuovi germogli.