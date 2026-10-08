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CRONACA | 08 ottobre 2026, 08:00

Incendi di Pontey e Fontainemore, raccolti 16mila euro grazie alla solidarietà delle comunità

La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta traccia il bilancio delle due raccolte fondi promosse a sostegno delle famiglie colpite dai roghi dei mesi scorsi: 13mila euro per Pontey e 3mila euro per Fontainemore

Incendi di Pontey e Fontainemore, raccolti 16mila euro grazie alla solidarietà delle comunità

Si sono chiuse con un totale di 16mila euro raccolti le sottoscrizioni solidali promosse dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, in sinergia con i Comuni coinvolti, per sostenere i residenti colpiti dai recenti incendi nei territori di Pontey e Fontainemore.

Nel dettaglio, per l’emergenza di Pontey la cifra raggiunta ammonta a 13mila euro. I contributi verranno impiegati per aiutare la famiglia Lillaz nel ripristino dell'abitazione gravemente danneggiata dalle fiamme. Per quanto riguarda Fontainemore, la somma raccolta è di 3mila euro: la destinazione dei fondi riguarda Piero, residente nel villaggio di Planaz, che ha visto distrutta la propria casa e i propri beni personali. Le risorse serviranno a coprire le spese più immediate e a supportare le vittime nella fase di ripartenza.

I rappresentanti delle amministrazioni locali e della Fondazione hanno espresso la propria gratitudine per la risposta del territorio.

Dall'amministrazione comunale di Pontey giunge un ringraziamento diffuso: «La comunità di Pontey ha risposto con generosità e senso di responsabilità a un momento di grande difficoltà. Ringraziamo tutte le persone che hanno donato, anche con piccoli contributi, e la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta per avere messo a disposizione uno strumento serio e rapido. Alla famiglia colpita rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno».

Anche l’amministrazione comunale di Fontainemore ha sottolineato il valore del gesto: «Ringraziamo quanti hanno scelto di sostenere Piero in una fase particolarmente difficile. La raccolta fondi ha permesso di trasformare la vicinanza della comunità in un aiuto concreto. A Piero rinnoviamo la nostra solidarietà e l’augurio di poter affrontare con maggiore serenità il percorso di ripartenza».

Infine, il segretario generale della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, Patrik Vesan, ha evidenziato il ruolo dell'ente: «La Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta nasce per facilitare l’incontro tra bisogni reali e disponibilità a donare. In situazioni come queste, il nostro compito è offrire alle comunità uno strumento affidabile, trasparente e vicino al territorio. Le raccolte fondi per Pontey e Fontainemore confermano quanto sia importante costruire reti di solidarietà capaci di attivarsi rapidamente, valorizzando la generosità dei cittadini e il ruolo delle amministrazioni locali».

red.

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