Savt, domenica 8 novembre una gita tra cultura, gastronomia e convivialità nel Canavese

Il SAVT (Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs) organizza per domenica 8 novembre 2026 una gita sociale nel Canavese. L'iniziativa, rivolta agli iscritti, ai loro familiari e a tutti gli interessati, nasce con l'intento di offrire un momento di condivisione e aggregazione al di fuori del contesto strettamente lavorativo e sindacale.

La giornata prenderà il via alle ore 8.30 con la partenza in pullman da Aosta. La prima tappa si terrà a Ivrea dove, alle ore 10, è in programma la visita facoltativa al Museo Olivetti, struttura espositiva incentrata sulla storia industriale, sociale e culturale del marchio canavesano (quota aggiuntiva di 7 euro su prenotazione).

Successivamente il gruppo si sposterà a Caluso presso il Ristorante Mago. A partire dalle ore 12.30 si terranno l'aperitivo e il pranzo sociale a base di piatti della tradizione piemontese e vini locali. Il pomeriggio proseguirà con intrattenimento musicale, spettacoli, orchestra e ballo, fino alla partenza per il rientro in Valle d'Aosta fissata per le ore 18.30.

La quota di adesione è stabilita in 65 euro per gli iscritti al SAVT e in 70 euro per i non iscritti. Per i bambini fino a 6 anni il pranzo sarà gratuito con un contributo di 10 euro per il trasporto in pullman, mentre per la fascia d'età dai 7 ai 10 anni è prevista una tariffa ridotta del 50%, pari a 35 euro.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine inderogabile di venerdì 30 ottobre 2026 contattando le sedi SAVT di Aosta (0165 238384), Verrès (0125 920425) o Pont-Saint-Martin (0125 804383). Per ulteriori informazioni e prenotazioni è attivo anche il contatto diretto con Aldo Cottino al numero 335 6823445.