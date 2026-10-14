In Valle d’Aosta torna l’obbligo di gomme invernali o catene: attenzione, scatta già da domani

Con l’arrivo della stagione fredda torna in primo piano la sicurezza sulle strade della Valle d’Aosta. Da domani, giovedì 15 ottobre, entra infatti in vigore l’obbligo di avere a bordo catene da neve oppure di circolare con pneumatici invernali sui tratti delle strade statali interessati dal provvedimento di Anas. La disposizione resterà valida fino al 15 aprile 2027 e punta a ridurre i rischi legati alle precipitazioni nevose e alla possibile formazione di ghiaccio, fenomeni che in montagna possono rendere rapidamente difficili le condizioni di guida.

La decorrenza anticipata rispetto a quella prevista in gran parte del territorio nazionale tiene conto delle peculiarità della regione, caratterizzata da forti differenze altimetriche, collegamenti stradali di fondovalle e itinerari che raggiungono quote elevate. In Valle d’Aosta, infatti, le prime nevicate e gli abbassamenti delle temperature possono interessare anche i principali assi di collegamento già in autunno, rendendo necessaria una preparazione anticipata dei veicoli.

Il provvedimento interessa innanzitutto la strada statale 26 “della Valle d’Aosta”, nel tratto compreso tra Pont-Saint-Martin, al chilometro 48,205, e il Colle del Piccolo San Bernardo, al chilometro 156,346. L’obbligo riguarda inoltre la SS 26 Dir, tra Pré-Saint-Didier, al chilometro 0, e il Traforo del Monte Bianco, al chilometro 9,580.

Sulla strada statale 27 “del Gran San Bernardo”, la disposizione si applica al tratto da Aosta, al chilometro 4,200, a Gignod, al chilometro 6,111, e al successivo segmento da Gignod, al chilometro 7,420, fino al Colle del Gran San Bernardo, al chilometro 33,910. È compresa anche la SS 27 Var “Variante di Gignod”, dal chilometro 0 al chilometro 2,187.

Aumezzi Anas pronti per eventuali nevicate

L’obbligo sarà indicato attraverso l’apposita segnaletica verticale lungo le strade interessate. Gli automobilisti dovranno quindi verificare la dotazione del proprio veicolo prima di mettersi in viaggio, soprattutto in vista degli spostamenti verso le località di montagna e i valichi alpini. Non è sufficiente, infatti, avere catene da neve a bordo se queste non sono compatibili con le caratteristiche degli pneumatici del veicolo: i dispositivi antisdrucciolevoli devono poter essere installati correttamente in caso di necessità.

Particolare attenzione è richiesta anche a chi si sposta su due ruote. Per tutta la durata del provvedimento, ciclomotori a due ruote e motocicli potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e quando non siano in corso precipitazioni nevose. Una limitazione che tiene conto della maggiore vulnerabilità di questi mezzi in condizioni di scarsa aderenza.

La misura, emanata nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada, richiama l’importanza della prevenzione in un territorio dove le condizioni meteorologiche possono cambiare sensibilmente nel giro di pochi chilometri. La presenza di pneumatici adeguati o di catene utilizzabili non elimina i rischi, ma consente di affrontare con maggiore preparazione eventuali situazioni invernali.

Anas, società del Gruppo FS, rinnova infine l’invito a mantenere comportamenti prudenti alla guida e a non sottovalutare le condizioni della strada. Il messaggio rivolto agli automobilisti è quello della campagna di sicurezza stradale: «Quando sei alla guida tutto può aspettare!» e «Guida e Basta!». Per informazioni sulla viabilità è disponibile il servizio clienti Pronto Anas, al numero verde gratuito 800 841 148.