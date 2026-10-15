Cervino, inaugurata la nuova Capanna Carrel: tecnologia e design a 3.830 metri

La montagna conserva la memoria di chi l’ha salita, ma per continuare a essere vissuta ha bisogno anche di strutture capaci di affrontare le sfide del presente. È in questo equilibrio tra tradizione alpinistica, innovazione e futuro che si inserisce la nuova Capanna Carrel, inaugurata oggi, giovedì 15 ottobre 2026, a 3.830 metri di quota, lungo la Cresta del Leone, sulla parete sud-occidentale del Cervino. Un punto di appoggio strategico per gli alpinisti che scelgono la via normale italiana per raggiungere la vetta, ma anche un’opera di grande valore simbolico per Valtournenche e l’intera Valle d’Aosta.

La giornata si è aperta con la benedizione della struttura e il tradizionale taglio del nastro direttamente alla capanna. Le celebrazioni sono poi proseguite alla Casa dello Sport di Breuil-Cervinia, dove è stato presentato il progetto e sono stati ripercorsi il lavoro e le difficoltà che hanno accompagnato la sua realizzazione. Un intervento che rinnova un presidio fondamentale in un ambiente estremo, nel quale ogni scelta progettuale deve confrontarsi con condizioni climatiche severe, spazi limitati e difficoltà logistiche.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Renzo Testolin, la sindaca di Valtournenche Elisa Cicco, l’assessore regionale agli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili Leonardo Lotto, l’assessora comunale al Turismo, Sport e Montagna Chantal Vuillermoz e il presidente della società Guide del Cervino Laurent Nicoletta. Presenti anche gli assessori regionali Luigi Bertschy, Mauro Baccega, Davide Sapinet e Giulio Grosjacques, a testimonianza della rilevanza istituzionale attribuita all’intervento.

«Per Valtournenche oggi è una giornata molto importante», ha sottolineato la sindaca Elisa Cicco, che ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Inaugurare la nuova Capanna Carrel, ha spiegato, significa continuare a mantenere vivo un simbolo che non appartiene soltanto agli alpinisti, ma all’intera comunità. Un patrimonio che lega il paese alla sua montagna e alla storia di quanti, nel corso delle generazioni, hanno affrontato il Cervino lungo il versante italiano.

Per il presidente della Regione Renzo Testolin, l’inaugurazione rappresenta «un momento che entra nella storia». La nuova struttura raccoglie idealmente il testimone della vecchia capanna e conferma, secondo il presidente, quanto la montagna continui a occupare una posizione centrale nell’identità valdostana. Testolin ha parlato di un risultato corale, frutto dell’impegno delle maestranze e del lavoro di quanti hanno seguito gli aspetti amministrativi e organizzativi, sottolineando l’orgoglio per un’opera portata a termine attraverso uno sforzo condiviso.

Innovazione ingegneristica e capacità di superare le difficoltà sono stati i temi richiamati dall’assessore regionale Leonardo Lotto, che ha definito la nuova Carrel un «gioiello» destinato a dare lustro alla Valle d’Aosta. L’assessore ha evidenziato la perseveranza necessaria per completare un progetto sviluppatosi nel tempo, tra criticità e complessità, e ha rimarcato il valore dei finanziamenti dedicati alla montagna. Un investimento che, nelle intenzioni dell’amministrazione regionale, guarda oltre l’inaugurazione e punta a garantire un presidio adeguato alle esigenze future dell’alpinismo.

Anche l’assessora comunale Chantal Vuillermoz ha sottolineato il significato collettivo del traguardo raggiunto. «Dopo anni di intenso lavoro, oggi vediamo finalmente la realizzazione di un sogno», ha dichiarato, indicando nella capanna non soltanto una struttura all’avanguardia, ma un risultato importante per tutta la comunità. Il Cervino continua infatti ad attirare alpinisti da ogni parte del mondo e rappresenta uno dei principali richiami internazionali della montagna valdostana, con ricadute che interessano l’immagine turistica di Valtournenche e del territorio circostante.

Il cambiamento è stato sintetizzato con un’immagine efficace dal presidente delle Guide del Cervino, Laurent Nicoletta, che ha osservato come si sia passati dalla capanna del secolo scorso e degli anni Sessanta a una sorta di «villa». Una definizione che rende l’idea della trasformazione architettonica e tecnologica, ma che non deve far dimenticare la funzione essenziale dell’edificio: offrire un punto di appoggio in un ambiente nel quale la montagna impone rispetto, preparazione e prudenza. Le Guide del Cervino avranno il compito di custodire, valorizzare e gestire la struttura, in continuità con il lavoro svolto da chi le ha precedute. «La Capanna è di tutti, così come lo è la montagna», ha ricordato Nicoletta, richiamando il legame tra il presidio e la collettività.

La nuova Capanna Carrel è stata realizzata attraverso risorse del FOSMIT, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, e del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera. Il ricorso a questi strumenti finanziari sottolinea anche la dimensione più ampia dell’intervento: sostenere le infrastrutture montane significa investire nella sicurezza e nella fruibilità responsabile dell’alta quota, ma anche riconoscere il valore economico, culturale e identitario dei territori alpini.

A quasi 3.830 metri, la tecnologia deve misurarsi con condizioni molto diverse da quelle dell’edilizia ordinaria. Trasporto dei materiali, montaggio, esposizione agli agenti atmosferici e manutenzione richiedono soluzioni progettuali specifiche e una pianificazione rigorosa. Per questo la realizzazione della nuova capanna assume un significato che va oltre l’aspetto estetico: dimostra quanto l’innovazione possa contribuire a rinnovare le infrastrutture alpine, purché sia accompagnata da una gestione attenta e da una chiara consapevolezza dei limiti imposti dall’ambiente.

La Carrel si trova lungo uno degli itinerari più impegnativi e rappresentativi del Cervino. La via normale italiana, che percorre la Cresta del Leone, richiede esperienza alpinistica, capacità di orientamento e una valutazione attenta delle condizioni della montagna. La capanna costituisce quindi un riferimento importante nell’organizzazione dell’ascensione, senza sostituire la preparazione tecnica, l’attrezzatura adeguata e il necessario rispetto delle condizioni meteorologiche. In alta quota, infatti, nessuna innovazione elimina i rischi legati all’esposizione, alla quota e alla variabilità del tempo.

L’inaugurazione segna così un passaggio significativo nella storia alpinistica di Valtournenche. La sfida, da oggi, sarà trasformare il nuovo edificio in un presidio all’altezza delle aspettative, capace di coniugare funzionalità, accoglienza e rispetto per un ambiente fragile. Per la Valle d’Aosta, la nuova Capanna Carrel è un investimento che unisce memoria e futuro: conserva il legame con la tradizione delle Guide e, al tempo stesso, aggiorna uno dei punti di riferimento della salita italiana al Cervino. Un’opera che restituisce alla comunità un simbolo rinnovato e ricorda come, anche sulla montagna più severa, il progresso abbia valore quando rimane al servizio delle persone e del territorio.