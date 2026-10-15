Trekking Urbano 2026, da Aosta a Quart "sulle orme dell’essenziale"

Su proposta del Comune di Siena, Aosta aderisce per il quinto anno consecutivo alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano proponendo l'itinerario “Sulle orme dell’essenziale”. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre i partecipanti potranno riscoprire il territorio a passo lento, attraversando il centro storico del capoluogo e la collina fino a raggiungere il Monastero Mater Misericordiae di Quart.

L’iniziativa si inserisce nel tema nazionale “San Francesco 1226–2026. Sulle tracce dell’essenziale”, dedicato agli ottocento anni dalla morte del Santo. Il messaggio francescano di sobrietà, rispetto per l’ambiente e incontro con la comunità accompagnerà un percorso studiato per unire patrimonio culturale, natura e dimensione spirituale.

Come evidenziato dall’Assessora alla cultura e al turismo del Comune di Aosta, Cecilia Lazzarotto, il Trekking Urbano rappresenta un'occasione per vivere il territorio in modo consapevole, riscoprendo il valore del camminare insieme. Il percorso, mettendo in dialogo le testimonianze del passato romano e medievale con la dimensione paesaggistica contemporanea, offre sia ai turisti sia ai cittadini una prospettiva inedita sulla città e sui suoi dintorni.

L’itinerario prenderà le mosse da piazza Émile Chanoux, luogo dove nel 1352 sorgeva l’antico convento di San Francesco, successivamente demolito nell’Ottocento. Il gruppo attraverserà il centro storico sfiorando la Porta Praetoria, via Sant’Anselmo e la Collegiata dei Santi Pietro e Orso, per poi raggiungere l’Arco d’Augusto.