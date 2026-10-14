A Torre Pellice rimpatriata tra ricordi e amicizia: lo chef Edy Monnet riunisce i protagonisti di una storia lunga decenni

Una grandiosa rimpatriata, organizzata dal prestigioso chef Edy Monnet, ha riunito e rallegrato tante persone in occasione del pranzo di domenica 11 ottobre, presso l’hotel Il Centro di Torre Pellice (To).

L’incontro è nato dal ricordo di un percorso umano e professionale che ha saputo coinvolgere il cuore di tanti clienti, amici, familiari, fan e collaboratori dello chef.

Il raduno ha riunito dipendenti e frequentatori di due locali storici gestiti da Edy Monnet e dalla sua famiglia: lo Scoiattolo di San Secondo di Pinerolo e la Ciau di Bardonecchia.

Si è così realizzato il sogno di una memorabile rimpatriata tra amici di lunga data, durante la quale si sono riabbracciati i protagonisti delle feste della birra degli anni 1980-81, 1989-90 e del 2005.

Sullo sfondo di una tavola imbandita con un tipico menù bavarese, la proiezione di una galleria fotografica ha ripercorso momenti gioiosi e particolarmente significativi per la famiglia Monnet, insieme a fan e amici gourmet: dalle risate a bordo dei pullman diretti a Monaco di Baviera ai brindisi intorno alle maestose tavolate dell’Oktoberfest.