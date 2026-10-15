Carissimo Pinocchio, noi ti ricordiamo così! A Perosa Argentina una mostra tra arte e memoria

C’è una storia che attraversa le generazioni, capace di parlare ai bambini e agli adulti, di far sorridere e riflettere, di interrogare il mondo attraverso lo sguardo di un burattino di legno. È la storia di Pinocchio, protagonista della mostra «Carissimo Pinocchio!», che la LILIUM Art Gallery di Perosa Argentina ospiterà dal 17 al 25 ottobre, nei propri spazi di via Roma 55.

L’esposizione propone un affascinante viaggio tra collezionismo, arte e memoria, poesia e riflessione, attraverso una raccolta di pezzi unici e rari dedicati al celebre personaggio creato da Carlo Collodi: libri antichi, giocattoli, oggetti da collezione e particolari opere artistiche che restituiscono tutta la ricchezza di un universo entrato nell’immaginario collettivo.

L’iniziativa nasce da un progetto di Giuliana Salvai, direttrice di LILIUM, condiviso con Maria Bruera, collezionista, e Remo Caffaro, noto fotografo pinerolese. L’obiettivo è riportare sul territorio una mostra già allestita a Pinerolo circa dieci anni fa, allora curata da Caffaro insieme a Ezio Giaj, oggi scomparso. La nuova esposizione diventa così anche un’occasione per ricordarne la figura e il contributo.

Ma «Carissimo Pinocchio!» non si esaurisce nella dimensione espositiva. Il progetto ha assunto anche una significativa vocazione pedagogica. Dopo l’annuncio dell’iniziativa, diverse scuole del Pinerolese hanno manifestato il proprio interesse, chiedendo di poter visitare la rassegna.

Le attività didattiche saranno curate dal gruppo Linea d’arte Studio, che da anni affianca LILIUM nelle attività grafiche e formative attraverso un impegno volontario. Visite guidate e laboratori saranno proposti gratuitamente alle scuole e alle strutture formative, offrendo ai più giovani l’opportunità di avvicinarsi al mondo di Pinocchio attraverso l’arte, la fantasia e la scoperta.

L’appuntamento inaugurale è per sabato 17 ottobre, alle ore 17, alla LILIUM Art Gallery. Per l’occasione è previsto un omaggio per ogni bambino che visiterà la mostra.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 25 ottobre, il sabato e la domenica dalle ore 15 alle 18. L’ingresso è libero.

Tenero e bugiardo, alle prese con briganti e imbroglioni, balene, fate e ingiustizie terrene, Pinocchio continua a parlarci anche del nostro presente. Con le sue avventure ci invita a guardare con maggiore indulgenza le debolezze umane, ma anche a riconoscere i troppi burattini e bugiardi che incontriamo ogni giorno nel nostro difficile mondo.

Probabilmente anche loro hanno un cuore! E, a ben guardare, rispetto a certi esponenti della categoria, Pinocchio, sempre in bilico tra inganno e pentimento, era davvero un dilettante.