La Chiesa ricorda – L’Église fait mémoire

La Chiesa celebra oggi Sant'Andrea apostolo, fratello di San Pietro e uno dei primi discepoli chiamati da Gesù. Originario di Betsaida, in Galilea, era pescatore e, secondo il Vangelo, fu tra i primi a riconoscere in Cristo il Messia. Fu proprio Andrea a condurre suo fratello Simone da Gesù.

Dopo la Pentecoste, secondo la tradizione, predicò il Vangelo in diverse regioni e subì il martirio in Grecia, a Patrasso, su una croce a forma di X, conosciuta ancora oggi come croce di Sant'Andrea.

È venerato come patrono della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, dei pescatori e di numerose comunità cristiane. La sua figura rappresenta la forza della testimonianza, la generosità e la capacità di condividere con gli altri una scoperta importante.

L’Église célèbre aujourd’hui saint André, apôtre, frère de saint Pierre et l’un des premiers disciples appelés par Jésus. Originaire de Bethsaïde, en Galilée, il était pêcheur et fut parmi les premiers à reconnaître le Messie en la personne du Christ. C’est lui qui conduisit son frère Simon auprès de Jésus.

Selon la tradition, après la Pentecôte, André annonça l’Évangile dans plusieurs régions avant de subir le martyre à Patras, en Grèce, sur une croix en forme de X, devenue la célèbre croix de saint André.

Sa figure demeure un symbole de foi, de courage et de générosité, ainsi que de la volonté de partager avec les autres ce que l’on a découvert.

L'Avvento: il cammino verso il Natale – L’Avent : le chemin vers Noël

Dopo la prima domenica di Avvento, celebrata ieri, entriamo nella prima settimana di questo importante periodo liturgico. Comincia un cammino di preparazione al Natale, fatto di attesa, riflessione e speranza.

Le quattro candele della corona dell'Avvento accompagnano simbolicamente il percorso verso la nascita di Gesù. Una tradizione che invita a rallentare, ritrovare il senso delle cose semplici e dedicare maggiore attenzione alle persone che ci stanno accanto.

Anche nelle comunità alpine, il periodo che precede il Natale è tradizionalmente legato al raccoglimento familiare, alle veglie, alla preparazione delle feste e alla trasmissione delle usanze popolari.

Après le premier dimanche de l’Avent, célébré hier, nous entrons dans la première semaine de cette période liturgique importante. C’est un chemin de préparation à Noël, placé sous le signe de l’attente, de la réflexion et de l’espérance.

Les quatre bougies de la couronne de l’Avent accompagnent symboliquement ce chemin vers la naissance de Jésus. Une tradition qui nous invite à ralentir, à retrouver le sens des choses simples et à accorder davantage d’attention à ceux qui nous entourent.

Dans les communautés alpines, cette période est également associée aux réunions familiales, aux veillées et à la transmission des traditions populaires.

Uno sguardo alla Valle d'Aosta – Un regard sur la Vallée d'Aoste

La Valle d'Aosta entra nell'ultimo mese dell'anno portando con sé il patrimonio di una storia particolare, costruita attraverso la montagna, le lingue, le tradizioni e l'autonomia.

La nostra Regione rappresenta una realtà istituzionale e culturale che ha saputo conservare una propria identità nel contesto italiano ed europeo. L'autonomia speciale non è soltanto una prerogativa amministrativa, ma il riconoscimento di una specificità storica, linguistica e culturale.

Difendere e valorizzare questa peculiarità significa investire nel futuro della comunità valdostana, tutelare le competenze regionali e mantenere viva la ricchezza del plurilinguismo.

Il francese, l'italiano e il francoprovenzale costituiscono un patrimonio prezioso. Il patois, in particolare, continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche del legame tra le persone, i villaggi e il territorio.

In un mondo sempre più omologato, la Valle d'Aosta ha il dovere e l'opportunità di continuare a essere se stessa.

La Vallée d’Aoste aborde le dernier mois de l’année avec tout le patrimoine d’une histoire particulière, façonnée par la montagne, les langues, les traditions et l’autonomie.

Notre Région représente une réalité institutionnelle et culturelle qui a su préserver son identité dans le contexte italien et européen. L’autonomie spéciale n’est pas seulement une prérogative administrative : elle reconnaît une histoire, une identité linguistique et une spécificité culturelle.

Défendre cette particularité signifie investir dans l’avenir de la communauté valdôtaine, protéger les compétences régionales et préserver la richesse du plurilinguisme.

Le français, l’italien et le francoprovençal constituent un patrimoine précieux. Le patois demeure notamment l’une des expressions les plus authentiques du lien entre les habitants, les villages et le territoire.

Dans un monde toujours plus uniformisé, la Vallée d’Aoste a le devoir et la possibilité de rester fidèle à elle-même.

Il y a longtemps, ce jour-là

30 novembre 1872 – La prima partita internazionale di calcio della storia

Il 30 novembre 1872, a Glasgow, in Scozia, si disputò la prima partita internazionale ufficiale di calcio tra le rappresentative di Scozia e Inghilterra.

L'incontro si giocò sul terreno di Hamilton Crescent, davanti a migliaia di spettatori, e terminò con il risultato di 0-0.

Una data storica per lo sport mondiale, che segnò l'inizio del calcio internazionale e di una rivalità sportiva destinata a diventare una delle più longeve della storia.

La partita si disputò proprio nel giorno di Sant'Andrea, patrono della Scozia. Una coincidenza che ha contribuito a legare questa ricorrenza anche alla storia del calcio scozzese.

Le 30 novembre 1872, à Glasgow, en Écosse, se disputa le premier match international officiel de football de l’histoire, opposant les sélections d’Écosse et d’Angleterre.

La rencontre se déroule à Hamilton Crescent devant plusieurs milliers de spectateurs et se termine sur un score de 0 à 0.

Une date historique pour le sport mondial, qui marque le début du football international et d’une rivalité sportive parmi les plus anciennes.

Le match a lieu le jour de la Saint-André, saint patron de l’Écosse, donnant à cette rencontre une signification particulière dans l’histoire sportive écossaise.

Le proverbe

Novembre gelato, dicembre fortunato.

Novembre froid, décembre favorable.

Un antico detto popolare che lega l'andamento della stagione ai cambiamenti della natura. Nella cultura contadina e montanara, l'osservazione del clima rappresentava un sapere prezioso, tramandato di generazione in generazione.

Un modo semplice per ricordarci quanto le comunità alpine siano sempre state legate ai ritmi della montagna e delle stagioni.

Un ancien dicton populaire qui associe les conditions météorologiques de novembre à celles du mois de décembre. Dans la culture paysanne et montagnarde, l’observation du climat constituait un savoir précieux, transmis de génération en génération.

Une manière simple de rappeler combien les communautés alpines ont toujours vécu au rythme de la montagne et des saisons.

Le rendez-vous à ne pas manquer

Giornalismo e letteratura: Leila Guerriero – Teatro Splendor, Aosta

Lunedì 30 novembre · Ore 18.00

Un appuntamento con il giornalismo e la letteratura internazionale nell'ambito della Saison Culturelle 2026/2027.

Al Teatro Splendor di Aosta è atteso l'incontro con Leila Guerriero, giornalista e scrittrice argentina, vincitrice del Premio Strega Europeo 2026.

Una delle voci più interessanti del giornalismo narrativo contemporaneo, capace di raccontare la realtà attraverso storie, testimonianze e approfondimenti che mettono al centro le persone e le loro esperienze.

Un'occasione per riflettere sul ruolo del giornalismo, sulla forza della scrittura e sulla capacità della letteratura di interpretare il nostro tempo.

Un rendez-vous consacré au journalisme et à la littérature internationale dans le cadre de la Saison Culturelle 2026/2027.

Le Théâtre Splendor d’Aoste accueille Leila Guerriero, journaliste et écrivaine argentine, lauréate du Prix Strega européen 2026.

Une occasion de découvrir une voix importante du journalisme narratif contemporain et de réfléchir au rôle de l’information, à la force de l’écriture et à la capacité de la littérature à raconter notre époque.

La pensée du jour

« Le radici non sono ancore che ci tengono immobili, ma fondamenta da cui possiamo crescere. »

« Les racines ne sont pas des ancres qui nous immobilisent, mais des fondations qui nous permettent de grandir. »

Una riflessione che assume un significato particolare per una comunità come quella valdostana. Conoscere la propria storia, difendere la propria identità e custodire le proprie tradizioni non significa guardare soltanto al passato, ma costruire con consapevolezza il futuro.

Une réflexion qui prend tout son sens pour une communauté comme celle de la Vallée d’Aoste. Connaître son histoire, défendre son identité et préserver ses traditions ne signifie pas seulement regarder vers le passé, mais construire l’avenir en pleine conscience de ses valeurs.

Buon lunedì e buona festa di Sant'Andrea a tutte e a tutti. Che questa giornata possa accompagnarci verso dicembre con serenità, fiducia e la consapevolezza che le nostre radici rappresentano una ricchezza da custodire e trasmettere.

Bon lundi et bonne fête de saint André à toutes et à tous. Que cette journée nous accompagne vers le mois de décembre avec sérénité, confiance et la conviction que nos racines sont une richesse à préserver et à transmettre.