Non è stata soltanto una conferenza, ma un momento di riflessione collettiva, di ascolto e, soprattutto, di consapevolezza. A Fénis, la sera di mercoledì 25 novembre 2026, il Salone Tzanté de Bouva ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per “Oltre il silenzio”, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il quasi tutto esaurito ha confermato quanto il tema sia avvertito anche nelle comunità più piccole, dove la vicinanza tra le persone può diventare una risorsa preziosa, ma dove il silenzio e la paura del giudizio rischiano talvolta di rendere ancora più difficile chiedere aiuto.

Il messaggio emerso nel corso della serata è stato chiaro: la violenza contro le donne non è soltanto una questione privata, confinata tra le mura domestiche, ma un problema sociale che interpella tutti. Nasce spesso da comportamenti di controllo, possesso, svalutazione e intimidazione che possono essere inizialmente sottovalutati, fino a trasformarsi in situazioni di grave pericolo.

A guidare l'incontro è stata Roberta Carla Balbis, vicepresidente dello Zonta Club Aosta, che ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso capace di alternare testimonianze artistiche e approfondimenti professionali. Dopo il saluto introduttivo di Daniele Sinibaldi, presidente della Commissione di gestione della Biblioteca intercomunale, la serata è entrata nel vivo con la presentazione del progetto RedLadiesShoes, diretto artisticamente da Dominga D’Agostino.

Attraverso il linguaggio simbolico del movimento e dell'espressione artistica, il gruppo ha dato forma alle emozioni, al dolore e agli stati d'animo delle vittime di femminicidio. Una rappresentazione intensa, che ha saputo raggiungere la sensibilità dei presenti senza ricorrere a parole superflue. L'arte si è così trasformata in uno strumento di denuncia e memoria, ricordando che dietro ogni numero ci sono persone, storie spezzate, famiglie e comunità segnate da una perdita irreparabile.

La dimensione psicologica è stata approfondita dalla psicologa Chantal Danna, che ha illustrato i profili degli aggressori e, soprattutto, quei segnali che possono anticipare un'escalation di violenza. Il controllo ossessivo, la gelosia trasformata in giustificazione, l'isolamento progressivo della partner, le minacce e le umiliazioni non devono essere liquidati come semplici problemi di coppia. Sono comportamenti che possono rappresentare campanelli d'allarme e che richiedono attenzione. Riconoscerli tempestivamente significa anche contribuire a prevenire situazioni che, se lasciate degenerare, possono avere conseguenze drammatiche.

Importante anche il contributo della vice brigadiere Serena Brunatto, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Saint-Vincent/Châtillon, che ha affrontato gli aspetti giuridici della violenza di genere. Il suo intervento ha chiarito le modalità attraverso cui è possibile rivolgersi alle forze dell'ordine, presentare denuncia e chiedere protezione. Ma soprattutto ha richiamato l'attenzione su un aspetto fondamentale: la lotta alla violenza non può essere delegata esclusivamente alle vittime e alle istituzioni.

Anche chi vive accanto a una donna in difficoltà può fare la differenza. Un vicino, un familiare, un amico o una persona che assiste a comportamenti violenti non dovrebbe voltarsi dall'altra parte. Segnalare situazioni sospette, offrire ascolto e favorire il contatto con le strutture competenti può contribuire a interrompere il circuito della violenza. È proprio la solidarietà concreta, quella che supera l'indifferenza e il timore di intromettersi, a diventare uno strumento di prevenzione.

La dott.ssa Chiara Maria Penati, medico del Servizio per le Dipendenze patologiche (Ser.D.) dell'AUSL Valle d'Aosta, ha invece approfondito il rapporto tra dipendenze e comportamenti violenti, con particolare attenzione all'abuso di alcol. Le sostanze possono incidere negativamente sulle dinamiche relazionali, sulla capacità di controllo e sulle modalità di gestione dei conflitti. Un approfondimento importante, che ha permesso di affrontare una componente spesso presente nei contesti di violenza domestica, senza però confondere il problema delle dipendenze con la responsabilità individuale di chi commette un'aggressione: l'alcol non giustifica mai la violenza.

Dalla serata è emersa una consapevolezza che merita di andare oltre il 25 novembre. La violenza non comincia necessariamente con uno schiaffo. Può prendere forma attraverso una parola, una minaccia, una limitazione della libertà personale, un controllo continuo o la convinzione che l'altra persona sia una proprietà. E può trovare terreno fertile in una società che minimizza, giustifica o considera normali atteggiamenti che normali non sono.

È anche per questo che iniziative come “Oltre il silenzio” assumono un valore particolare sul territorio. Portare il confronto nei paesi, coinvolgere professionisti, forze dell'ordine, associazioni e cittadini significa costruire una rete di consapevolezza che non si esaurisce in una ricorrenza. La prevenzione passa dall'educazione, dalla capacità di riconoscere i segnali, dal rispetto e dalla disponibilità ad ascoltare senza giudicare chi trova il coraggio di raccontare la propria esperienza.

L'iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis, è stata realizzata in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, l'AUSL Valle d'Aosta, lo Zonta Club Aosta e il gruppo RedLadiesShoes. La conclusione della serata è stata accompagnata da un momento conviviale con il rinfresco offerto dalla Pro Loco di Fénis.

La Biblioteca intercomunale ha rivolto un sentito ringraziamento ai relatori, agli artisti, alle istituzioni e a tutti i cittadini intervenuti, sottolineando il valore di una partecipazione così significativa.

Il titolo scelto, “Oltre il silenzio”, racchiude forse il significato più profondo dell'iniziativa: non basta condannare la violenza quando arriva alle cronache, quando si consuma un femminicidio o quando una vicenda sconvolge l'opinione pubblica. Occorre intervenire prima, riconoscere i segnali, cambiare il linguaggio e smettere di giustificare atteggiamenti di sopraffazione.

Perché il silenzio non è sempre assenza di parole. A volte è indifferenza, paura, giudizio o complicità involontaria. E romperlo è una responsabilità che riguarda l'intera comunità.