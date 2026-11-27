Una serie di investimenti che tocca da vicino Comuni, imprese, associazioni e cittadini. La seduta del venerdì della Giunta regionale ha messo sul tavolo interventi di diversa natura, ma accomunati dall'obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio, migliorare i servizi e valorizzare il patrimonio regionale. Tra i provvedimenti più significativi figurano le risorse per la riqualificazione urbana di Aosta, il restauro dell'ex Chiesa della Visitazione, la manutenzione delle piste forestali e gli interventi di messa in sicurezza nei Comuni interessati da fenomeni di dissesto.

Sul fronte dello sviluppo economico, la Giunta ha approvato un incremento di un milione di euro per il progetto Voucher Digit VDA, destinato a sostenere la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese valdostane. Il finanziamento complessivo sale così a 2 milioni di euro, utilizzando le risorse del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027.

Importanti risorse sono state approvate anche per la viabilità forestale. Tre i progetti di fattibilità tecnico-economica: la realizzazione della pista forestale Bois de Champ a Perloz, con un quadro economico di 1.699.800 euro; l'adeguamento funzionale della pista Costablinaz, tra La Salle e Morgex, per 705.285 euro; e la realizzazione di un tratto di pista forestale, insieme alla manutenzione straordinaria del sentiero lungo il Ru Herbal, a Challand-Saint-Anselme, per 300.000 euro.

Sul patrimonio culturale, uno degli interventi più rilevanti riguarda il MegaMuseo di Aosta. È stato infatti approvato il progetto esecutivo per il completamento e la manutenzione straordinaria della cosiddetta Lanterna, la struttura vetrata che protegge una parte dell'area archeologica. L'investimento complessivo ammonta a un milione di euro e comprende lavori, spese tecniche e oneri per la sicurezza.

Via libera anche al progetto definitivo per il restauro e la valorizzazione dell'ex Chiesa del Monastero della Visitazione, in piazza Roncas ad Aosta. L'edificio, di proprietà regionale e tutelato come bene culturale, sarà interessato dal recupero degli spazi storici, dal restauro delle superfici, dall'adeguamento degli impianti e delle misure antincendio. L'investimento previsto è di 3,8 milioni di euro. L'approvazione consente di procedere con la successiva fase progettuale in vista della realizzazione dei lavori.

Sempre ad Aosta, la Regione ha definito criteri e modalità per concedere un contributo straordinario di 3,8 milioni di euro al Comune, destinato a interventi di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria. Il programma comprende il rifacimento delle pavimentazioni stradali, il miglioramento della viabilità e dei percorsi pedonali, la realizzazione di un nuovo parco urbano nel quartiere Cogne e l'efficientamento energetico della palestra di via Volontari del Sangue.

Altri 310 mila euro saranno destinati ai Comuni di Hône, Lillianes e Challand-Saint-Anselme per predisporre gli studi e i documenti tecnici necessari alla progettazione di interventi strategici. A Hône si guarda alla realizzazione di nuove aree di sosta nelle zone limitrofe al Forte di Bard; a Lillianes all'individuazione di soluzioni per migliorare la viabilità e la vivibilità del centro abitato; a Challand-Saint-Anselme alla progettazione di una nuova struttura polivalente.

La Giunta ha inoltre approvato contributi per complessivi 1.023.657 euro a favore di tredici Comuni: Arnad, Arvier, Avise, Bionaz, Brusson, Châtillon, Gressoney-La-Trinité, Nus, Perloz, Quart, Saint-Denis, Valpelline e Villeneuve. Le risorse serviranno a realizzare interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche, dopo fenomeni di dissesto ed eventi calamitosi. Sono previsti consolidamenti di versanti, sistemazioni di strade comunali, ripristino delle opere di protezione e interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Diversi i provvedimenti anche in ambito sanitario e sociale. La Valle d'Aosta parteciperà alla sperimentazione nazionale dei test genetici di nuova generazione, i cosiddetti NGS, per la diagnosi delle malattie rare. L'obiettivo è favorire diagnosi più tempestive e precise e migliorare la presa in carico dei pazienti.

Approvata anche l'iniziativa La vita che vale, proposta dall'associazione Il Mandorlo fiorito VDA ODV e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto si inserisce nelle attività del 2027 del programma regionale per la prevenzione del suicidio e comporterà una spesa di 4.000 euro.

Per il Banco Alimentare della Valle d'Aosta è stata aggiornata la convenzione con il Comune di Saint-Christophe per l'ampliamento della sede attraverso la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica destinato a deposito. L'investimento complessivo è di 830 mila euro, di cui 570 mila stanziati nel 2026, che si aggiungono ai 260 mila euro già concessi.

Modificata inoltre la disciplina dell'elenco regionale degli assistenti personali. Le nuove disposizioni chiariscono che il mancato aggiornamento professionale non comporterà la sospensione o la cancellazione dall'elenco quando dipenda da cause oggettive e documentabili non imputabili all'interessato, compresa la mancata attivazione dei corsi di formazione da parte della Regione.

Attenzione anche al comparto agricolo e zootecnico. Per il 2027 sono stati approvati i piani di assistenza zooiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale gestiti da A.Na.Bo.Ra.Va., con uno stanziamento complessivo di 1.305.564 euro. Le attività riguarderanno i servizi veterinari, la prevenzione e il controllo sanitario, il contrasto all'antibiotico-resistenza nella cura della mastite bovina, il benessere animale, la biodiversità e il miglioramento delle pratiche di allevamento.

Sul versante della mobilità sostenibile, la Giunta ha approvato i criteri per un contributo straordinario fino a 184 mila euro al Comune di Valsavarenche, destinato alla predisposizione dei documenti tecnici necessari alla realizzazione del collegamento ciclo-pedonale al Colle del Nivolet. La proposta sarà ora trasmessa al Consiglio permanente degli Enti locali per il parere previsto dalla normativa.

In vista della stagione invernale sono state inoltre autorizzate le società Arriva Italia Srl e il raggruppamento VITA SpA-Arriva Italia Srl a svolgere i servizi scolastici e quelli di ski-bus e turistici invernali. Approvata contestualmente la compartecipazione regionale alla spesa per l'attivazione dei servizi di taxi-bus: dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027 nei Comuni di Antey-Saint-André, Chamois, Châtillon e La Magdeleine e dal 1° dicembre 2026 al 29 marzo 2027 a Torgnon.

Rinnovato infine l'accordo quadro con il Consorzio PROPLAST, gestore capofila del Polo di Innovazione CGREEN della Regione Piemonte, per rafforzare la collaborazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Tra gli altri provvedimenti figurano il sostegno allo sport valdostano, attraverso la sponsorizzazione di atleti impegnati nelle discipline invernali per la stagione 2026/2027 e contributi alle associazioni sportive per manifestazioni previste tra dicembre e gennaio, e il finanziamento delle iniziative degli emigrati valdostani all'estero. Per il 2027 sono stati stanziati 38 mila euro per gli appuntamenti organizzati a Parigi, il 23 gennaio, dall'Union Valdôtaine de Paris, e a Séez, in giugno e nel periodo autunno-inverno, dall'Association Valdôtaine de Savoie.

Un insieme articolato di decisioni che distribuisce risorse su tutto il territorio regionale, dai grandi interventi sul patrimonio e sulle infrastrutture fino al sostegno delle realtà associative, produttive e sociali della Valle d'Aosta.