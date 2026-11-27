Non una semplice scuola da ricostruire, ma un’occasione per ripensare un pezzo importante di Pont-Saint-Martin e, con esso, alcune prospettive di sviluppo dell’intera Bassa Valle. È questa la direzione emersa dal secondo incontro pubblico di «Pont-Saint-Martin in movimento», svoltosi giovedì 26 novembre 2026 al Salone polivalente. Al centro del confronto il futuro della scuola secondaria di primo grado, ma soprattutto la possibilità di trasformare l’area del plesso Mont Rose A in un nuovo polo educativo, sociale e aggregativo, capace di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e di accompagnare l’evoluzione del territorio.

Un progetto che ambisce ad andare oltre la dimensione edilizia e che mette insieme scuola, formazione, servizi, associazionismo e sviluppo economico. La sfida, infatti, non è soltanto restituire una sede adeguata agli studenti, ma cogliere l’opportunità di ripensare un’intera area urbana, restituendole una funzione strategica per il paese e per la vallata del Lys.

Ad aprire la serata è stato il sindaco Marco Sucquet, che ha richiamato il valore della scuola come presidio educativo, sociale e culturale, sottolineando il ruolo che essa svolge nella vita delle famiglie e nella vitalità della comunità. L’Amministrazione ha ribadito la volontà di affrontare il percorso con trasparenza e responsabilità, coinvolgendo i cittadini non soltanto nell'informazione sulle decisioni, ma anche nella costruzione delle prospettive future.

A illustrare il lavoro amministrativo è stato l’assessore Walter Cretaz, che ha ripercorso le tappe già avviate grazie al finanziamento regionale di 500.000 euro, ottenuto nel novembre scorso e destinato agli studi propedeutici alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFAP).

Un finanziamento che consente di passare dalle intenzioni a un lavoro concreto di analisi e progettazione. La realizzazione della scuola secondaria di primo grado resta un punto fermo, ma l'obiettivo è più ampio: intervenire su una superficie di circa 4.500 metri quadrati, comprendente l'edificio della scuola media dichiarato inagibile nel 2019 e Palazzo Europa, immobile di proprietà regionale inserito nel piano delle alienazioni.

Una partita urbanistica e funzionale che potrebbe ridisegnare una parte significativa del paese, recuperando spazi oggi sottoutilizzati e trasformandoli in una risorsa per la collettività.

L'architetto Andrea Marchisio e gli ingegneri Davide Maietti e Luca Cretaz hanno illustrato gli approfondimenti tecnici e le alternative attualmente allo studio, accompagnando la presentazione con un plastico tridimensionale modulare che riproduce lo stato attuale dell'area. Uno strumento che non ha soltanto una funzione illustrativa: grazie alla sua struttura, permetterà di inserire e confrontare le diverse ipotesi progettuali, rendendo più comprensibili le trasformazioni possibili.

Il cronoprogramma prevede l'approvazione del DocFAP entro febbraio 2027, quindi la predisposizione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e il successivo concorso di progettazione. Quest'ultimo rappresenterà un passaggio importante, perché la valutazione sarà concentrata sulla qualità delle soluzioni proposte e sulla loro capacità di rispondere ai bisogni della comunità, piuttosto che sulla scelta di un singolo professionista.

Ma il futuro dell'area Mont Rose A non si esaurisce nella sua trasformazione edilizia. Uno dei temi centrali della serata è stato infatti quello dell'offerta formativa, con la necessità di individuare un percorso capace di valorizzare le caratteristiche economiche, sociali e territoriali della Bassa Valle.

È stata data lettura della comunicazione dell'assessore regionale all'Istruzione Erik Lavevaz, che conferma l'intenzione di sviluppare a Pont-Saint-Martin un indirizzo formativo orientato al turismo, allo sport e alle professioni della montagna, distinto dal liceo scientifico a indirizzo sportivo previsto a Saint-Vincent.

Una prospettiva che apre una riflessione sul rapporto tra scuola e territorio. Nel confronto con i cittadini sono emerse le esperienze maturate negli ultimi dieci anni, l'andamento delle iscrizioni, le criticità dell'attuale offerta formativa e le conseguenze della denatalità. Questioni che impongono di interrogarsi sulla reale domanda educativa delle famiglie e sulle opportunità che possono essere offerte ai giovani senza costringerli necessariamente a cercare altrove percorsi coerenti con le proprie aspirazioni.

La vicesindaca Martine Peretto ha richiamato la portata strategica della riqualificazione, invitando ad allargare lo sguardo sulle prospettive formative e confermando la disponibilità della Giunta ad accogliere proposte e contributi. Un'apertura che si è tradotta anche nella disponibilità di un canale diretto per raccogliere le osservazioni dei cittadini: info@comune.pontsaintmartin.ao.it.

Dal dibattito sono arrivate indicazioni che delineano un progetto dalle molteplici potenzialità: rafforzare l'istruzione professionale, costruire collegamenti più stretti tra scuola, artigianato e imprese locali, favorire il dialogo con l'area industriale, mettere a disposizione nuovi spazi per le associazioni e creare luoghi di socializzazione e crescita. Particolare attenzione è stata riservata anche alle fragilità giovanili e alla necessità di offrire opportunità educative e aggregative adeguate.

È proprio in questa visione d'insieme che il progetto assume un significato che supera i confini del singolo intervento pubblico. La scuola può diventare il fulcro di un sistema di relazioni tra formazione, attività produttive, associazionismo e comunità, contribuendo a rafforzare l'attrattività di Pont-Saint-Martin e il suo ruolo di riferimento per la vallata del Lys.

Un aspetto che emerge con particolare evidenza anche dalla nota dell'assessora alla Comunicazione Sara Manganone, che ha accompagnato il resoconto dell'incontro con un'impostazione che mette al centro il valore della partecipazione e la necessità di raccontare il percorso amministrativo nella sua dimensione più ampia. Non soltanto un aggiornamento sui lavori, dunque, ma la restituzione alla cittadinanza di una prospettiva di sviluppo che richiede continuità, ascolto e capacità di guardare oltre le esigenze immediate.

Nella nota dell'assessora si ritrova una frase che sintetizza efficacemente il senso dell'iniziativa: «uno spazio aperto, da vivere e condividere, capace di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e dell'intera comunità». È una visione che attribuisce alla comunicazione pubblica un ruolo che va oltre la semplice informazione: rendere comprensibili le scelte, accompagnare il confronto e permettere ai cittadini di sentirsi parte di un progetto ancora in costruzione.

La stessa conclusione della comunicazione istituzionale, con le parole «Ascoltare, agire, rinnovare», restituisce il filo conduttore di un percorso che punta a coniugare programmazione amministrativa e partecipazione. La lungimiranza dell'impostazione sta proprio nel non considerare la scuola come un'opera isolata, ma come il possibile motore di una rigenerazione più ampia, capace di produrre ricadute educative, sociali ed economiche.

La sfida adesso sarà trasformare le idee emerse in soluzioni progettuali concrete, mantenendo aperto il confronto con le famiglie, gli studenti, le istituzioni scolastiche, le associazioni e il mondo produttivo. Perché il futuro dell'area Mont Rose A non riguarda soltanto la sistemazione di un edificio, ma il modello di paese che Pont-Saint-Martin intende costruire nei prossimi anni.

L'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione è restituire nuova vita a un luogo che ha accompagnato intere generazioni, facendone uno spazio capace di guardare al futuro. Una scuola moderna, ma anche un centro di aggregazione e un punto d'incontro tra formazione e territorio. È su questa prospettiva che si misura il significato di «Pont-Saint-Martin in movimento».