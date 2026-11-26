Oggi la chiesa ricorda la Beata Margherita di Savoia, principessa della dinastia sabauda e marchesa del Monferrato, vissuta tra il XIV e il XV secolo. Figlia di Amedeo di Savoia-Acaia, sposò nel 1403 Teodoro II Paleologo, marchese del Monferrato. Rimasta vedova nel 1418, continuò per alcuni anni a occuparsi del governo del marchesato, dimostrando capacità e senso di responsabilità.

Seguendo la propria vocazione religiosa e ispirata dalla predicazione di San Vincenzo Ferrer, entrò nel Terz'Ordine domenicano. Nel 1426 fondò ad Alba un monastero domenicano, dove trascorse il resto della sua vita dedicandosi alla preghiera e alla carità. Morì nel 1464. La sua figura rappresenta una testimonianza di fede, autonomia personale e attenzione verso i più deboli.

Nella tradizione onomastica del 27 novembre si festeggia anche Astrid. Il nome viene talvolta associato a Sant'Anstrude, badessa del monastero di Laon nel VII secolo, figlia di Santa Salaberga. Dopo aver seguito la madre nella vita religiosa, le succedette nella guida della comunità monastica. È ricordata per la sua fermezza, la dedizione e la carità.

L’Église rappelle aujourd’hui la bienheureuse Marguerite de Savoie, princesse de la maison de Savoie et marquise de Montferrat. Après la mort de son époux, elle choisit une vie consacrée à la prière et aux œuvres de charité. Elle fonda un monastère dominicain à Alba, où elle mourut en 1464.

Le prénom Astrid est également fêté aujourd’hui selon la tradition populaire. Il est parfois rapproché de sainte Anstrude, abbesse à Laon au VIIe siècle, connue pour son engagement religieux et son dévouement envers sa communauté.

La tradizione e la curiosità

Il nome Margherita deriva dal greco margaritès, che significa perla. Nel corso dei secoli è diventato uno dei nomi femminili più diffusi in Europa, spesso associato alla purezza, alla bellezza e alla preziosità.

Astrid ha invece origini nordiche ed è particolarmente diffuso nei Paesi scandinavi. È un nome legato alla tradizione delle famiglie reali del Nord Europa e richiama una storia culturale molto antica.

Due nomi diversi, due tradizioni lontane, ma accomunati da una storia nella quale le donne hanno saputo assumere responsabilità e lasciare una traccia nella vita delle proprie comunità.

Uno sguardo alla Valle d’Aosta

La storia della Valle d’Aosta è profondamente legata a quella della dinastia sabauda. Per secoli i rapporti con la Casa di Savoia hanno contribuito a definire l'organizzazione politica, istituzionale e culturale della nostra regione.

Ma la storia valdostana non è soltanto una storia di dinastie e di potere. È soprattutto la storia di una comunità che ha saputo conservare nel tempo le proprie particolarità linguistiche, giuridiche e culturali.

L'autonomia valdostana nasce anche da questa lunga consapevolezza: essere parte di una realtà più ampia senza rinunciare alla propria identità. Una lezione che conserva tutta la sua attualità. Difendere le prerogative autonomistiche significa tutelare la possibilità di decidere sul proprio territorio, sulle proprie risorse e sul proprio futuro.

L’histoire de la Vallée d’Aoste est profondément liée à celle de la Maison de Savoie. Au fil des siècles, notre région a su préserver ses particularités linguistiques, culturelles et institutionnelles.

Notre autonomie est le fruit de cette longue histoire. Elle représente la volonté d’une communauté de préserver son identité tout en construisant son avenir. Défendre l’autonomie, c’est aussi défendre le droit de décider de notre territoire, de nos ressources et de notre destin.

Accadde oggi

Il 27 novembre 1895, a Parigi, Alfred Nobel firmò il suo celebre testamento, con il quale stabilì che gran parte del suo patrimonio fosse destinata alla creazione di premi per coloro che avessero contribuito maggiormente al progresso dell'umanità.

Nacquero così le basi dei Premi Nobel, assegnati nei campi della fisica, della chimica, della medicina, della letteratura e della pace. La prima cerimonia di assegnazione si svolse nel 1901.

Una decisione destinata a lasciare un segno profondo nella storia della cultura, della scienza e della cooperazione internazionale.

Un proverbio del giorno

Le radici profonde non temono il vento. Les racines profondes ne craignent pas le vent.

L’appuntamento da non perdere

Ad Aosta continua la 56ª edizione de Lo Charaban, il tradizionale appuntamento con il teatro popolare valdostano in patois.

La compagnia porta in scena tre opere inedite: Lo Tsatë, Tëta verda e La Plasteucca. Un'occasione per ritrovare la comicità, l'ironia e la capacità del teatro popolare di raccontare la vita quotidiana delle nostre comunità.

La manifestazione rappresenta anche un importante momento di valorizzazione del francoprovenzale e di trasmissione della lingua alle nuove generazioni.

Venerdì 27 novembre, ore 21.00, al Teatro Giacosa di Aosta. Biglietto: 15 euro.

Il pensiero del giorno

L'autonomia non è un privilegio da custodire gelosamente, ma una responsabilità da esercitare ogni giorno per preservare la storia, la cultura e la libertà di una comunità.