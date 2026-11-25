Oggi la Chiesa ricorda San Corrado di Costanza, vescovo vissuto nel X secolo, conosciuto per la sua opera pastorale e la sua attenzione verso i più bisognosi. La tradizione cristiana ricorda inoltre Santa Delfina di Signe, nobildonna provenzale vissuta tra il XIII e il XIV secolo. Sposata con Elzeario di Sabran, condivise con lui una vita caratterizzata dalla fede, dalla carità e dalla dedizione agli altri. La sua memoria liturgica ricorre il 26 novembre.

L’Église fait mémoire de saint Conrad de Constance, évêque du Xe siècle, connu pour son engagement pastoral et son attention aux plus pauvres. Elle rappelle également la bienheureuse Delphine de Signe, noble provençale du XIIIe siècle, épouse d’Elzéar de Sabran. Tous deux sont restés dans la mémoire chrétienne pour leur foi et leur dévouement aux autres.

La tradizione e la curiosità

Il 26 novembre è anche la Giornata mondiale dell’olivo, proclamata dall’UNESCO nel 2019. L'olivo è una delle piante più antiche della civiltà mediterranea e rappresenta da secoli simboli universali come la pace, la saggezza e la riconciliazione.

Non è soltanto una pianta da frutto: è un elemento del paesaggio, della cultura contadina e della memoria dei popoli. La sua longevità ci ricorda quanto sia importante rispettare la natura e custodire il patrimonio agricolo e ambientale.

Uno sguardo alla Valle d’Aosta

Anche la Valle d’Aosta custodisce un patrimonio agricolo e culturale che racconta il rapporto profondo tra uomo, montagna e territorio. I vigneti terrazzati, i prati, i pascoli e i boschi non sono soltanto elementi del paesaggio, ma testimonianze di una civiltà costruita attraverso il lavoro e la capacità di adattarsi a un ambiente difficile.

La tutela del territorio non può limitarsi alla conservazione del paesaggio. Significa sostenere chi continua a coltivare la terra, allevare il bestiame, mantenere vivi gli alpeggi e tramandare saperi antichi. Anche questo è un modo concreto di difendere l'autonomia: avere la possibilità di decidere il futuro delle proprie risorse e delle proprie comunità.

En Vallée d’Aoste, le paysage est indissociable de notre histoire. Les vignobles en terrasses, les pâturages, les alpages et les forêts témoignent du travail des générations qui ont façonné notre territoire. Préserver cette richesse signifie soutenir l’agriculture de montagne, l’élevage et les traditions locales. C’est aussi donner un sens concret à notre autonomie et à notre responsabilité envers les générations futures.

Accadde oggi

Il 26 novembre 1942 il film Casablanca, diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, venne presentato per la prima volta a New York. Diventato uno dei grandi classici della storia del cinema, il film è rimasto celebre per la sua ambientazione durante la Seconda guerra mondiale e per il racconto di amore, sacrificio e libertà.

La data coincide inoltre con la Giornata mondiale dell'olivo, istituita dall'UNESCO nel 2019 per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed economico legato a questa pianta.

Un proverbio del giorno

Italiano: Chi semina memoria raccoglie identità.

Français : Qui connaît ses racines sait où il va.

L’appuntamento da non perdere

Ad Aosta prosegue la 56ª edizione de Lo Charaban, il tradizionale appuntamento con il teatro popolare valdostano in patois.

La rassegna propone tre opere inedite, tra cui Lo Tsatë, Tëta verda e La Plasteucca. Quest'anno la compagnia accoglie anche la giovane attrice Elodie Charles, di Verrayes, che porta sul palcoscenico una nuova voce e la propria variante linguistica del patois.

Un appuntamento che dimostra come la lingua delle nostre comunità possa continuare a vivere attraverso il teatro, l'ironia e la partecipazione popolare.

Giovedì 26 novembre, ore 21.00, al Teatro Giacosa di Aosta. Biglietto: 15 euro.

Il pensiero del giorno

Un popolo che conosce le proprie radici non teme il futuro: ha la forza di costruirlo senza perdere se stesso.