Il y a des dates qui marquent durablement l’histoire d’un peuple. Le 24 novembre 1946 est l’une d’entre elles pour la Vallée d’Aoste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la chute du régime nazi-fasciste, les communautés valdôtaines retrouvaient le droit fondamental de choisir librement leurs représentants. Un retour à la démocratie qui prenait une dimension particulière dans une région où la défense de l’identité culturelle et linguistique, ainsi que la volonté de s’administrer librement, allaient devenir les piliers de la future Autonomie.

Quatre-vingts ans après cet événement, le président de la Région, Aurelio Marguerettaz, a adressé un message aux Syndiques et aux Syndics des Communes valdôtaines, soulignant la portée historique et politique de ce premier scrutin communal démocratique de l’après-guerre.

« Ce jour-là, la communauté valdôtaine retrouva la possibilité d'exprimer librement sa volonté par le vote, posant ainsi les fondements du retour à la vie démocratique, après les sombres années de dictature et de guerre », rappelle le président.

Pour Marguerettaz, ces élections ne furent pas seulement un rendez-vous électoral, mais un véritable moment de renaissance pour les collectivités locales. « Ces élections constituèrent un moment de renaissance pour nos Communes, qui retrouvèrent pleinement leur fonction de lieux de participation et de représentation des collectivités locales valdôtaines », souligne-t-il.

Le 24 novembre 1946 représente également une étape importante dans l'histoire des droits politiques, notamment en raison de la participation des femmes à la vie démocratique. Pour la première fois, celles-ci furent appelées à voter lors des élections administratives, contribuant ainsi directement au choix des représentants locaux.

« Le 24 novembre 1946 fut également une étape essentielle pour l'affirmation des droits politiques dans notre pays. En effet, pour la première fois, les femmes furent appelées à exercer leur droit de vote lors des élections administratives, apportant ainsi leur contribution à la vie politique de notre Région, ainsi que leur énergie et leur sensibilité aux institutions », rappelle Marguerettaz.

Mais, en Vallée d’Aoste, la portée de ce scrutin dépassait largement le cadre du renouvellement des administrations communales. Il s’inscrivait dans un mouvement plus profond de reconquête des libertés et d'affirmation de la capacité des communautés locales à décider de leur propre avenir.

« Pour la Vallée d'Aoste, ces élections revêtaient une signification encore plus profonde, car elles furent le signe concret du retour à la liberté et à l'autogouvernement des communautés locales », affirme le président de la Région.

Une lecture historique qui met directement en relation le rétablissement de la démocratie communale avec le processus qui conduira à la naissance de l'Autonomie valdôtaine. La participation populaire, la défense des particularités du territoire et la volonté de préserver une identité collective ont constitué les éléments essentiels de cette évolution politique.

« C'est dans la participation démocratique des Valdôtains et dans la volonté de préserver et de valoriser leur identité culturelle et linguistique que trouvent leur origine les principes qui conduisirent, durant les années suivantes, à la construction de l'Autonomie valdôtaine », insiste Marguerettaz.

Un message qui prend également la forme d'un hommage au rôle joué par les Communes au fil des décennies. Institutions les plus proches des citoyens, elles représentent l'un des lieux fondamentaux de l'exercice concret de la démocratie et de la préservation des particularités des communautés valdôtaines.

Le président tient ainsi à exprimer sa reconnaissance aux administrations communales pour leur engagement quotidien et leur contribution à la transmission de cette mémoire collective.

« Je tiens donc à exprimer ma plus vive reconnaissance aux Communes valdôtaines qui, de par leur engagement quotidien, rendent hommage à cette page fondamentale de notre histoire collective », déclare-t-il.

La célébration de cet anniversaire constitue enfin une invitation à regarder vers l'avenir sans perdre de vue les fondements historiques des institutions actuelles. Car l'Autonomie n'est pas uniquement un ensemble de compétences et de prérogatives institutionnelles : elle est aussi le résultat d'une histoire, de choix collectifs et d'une volonté de liberté qui se sont affirmés au lendemain de la guerre.

« Préserver la mémoire de ces événements signifie renforcer la conscience des racines de notre Autonomie et de la valeur des libertés démocratiques, que nous avons le devoir de protéger et de transmettre aux générations futures », conclut le président de la Région, Aurelio Marguerettaz.

Quatre-vingts ans après les premières élections communales libres, le message est donc clair : la démocratie locale constitue l'une des racines historiques de l'Autonomie valdôtaine. Une mémoire qui appartient à l'ensemble de la communauté et dont la transmission demeure une responsabilité collective.