La nuova falesia rappresenta un'interessante opportunità per avvicinarsi all'arrampicata sportiva, ma anche per gli alpinisti più esperti che desiderano allenarsi in un ambiente facilmente accessibile e immerso in un contesto storico e paesaggistico di grande fascino.

Per conoscere meglio questa nuova opera di valorizzazione del territorio, ripercorriamo le sue caratteristiche e le informazioni relative alla sua realizzazione.

La parete è esposta prevalentemente a nord-ovest ed è attrezzata con fittoni resinati e soste dotate di catena e moschettone. Le vie raggiungono una lunghezza massima di 25 metri; è pertanto consigliabile utilizzare una corda di almeno 70 metri.

La struttura si divide in due settori principali.

È dedicato soprattutto ai principianti, alle famiglie, ai corsi di arrampicata e a chi desidera perfezionare la propria tecnica. Comprende numerose vie con difficoltà comprese tra il 3a e il 6a.

Sono presenti anche itinerari a più tiri, fino a tre lunghezze, tra cui le vie Marrone, Racagni e Cavaglià. Si tratta di un ambiente particolarmente adatto alla formazione di nuovi arrampicatori e all'allenamento degli alpinisti.

Comprende 14 monotiri di difficoltà variabile, da facile a media, oltre a due itinerari specificamente attrezzati per esercitazioni propedeutiche all'utilizzo dei ramponi e alle manovre di alta montagna.

Sono inoltre disponibili due monotiri al coperto, situati sotto il ponte, utilizzabili anche in caso di pioggia.

L'area presenta caratteristiche particolarmente polifunzionali: gli ancoraggi installati consentono infatti di allestire temporaneamente ponti tibetani, ponti di corda e teleferiche, oltre a permettere esercitazioni sulla tenuta dinamica e sulle tecniche di discesa in corda doppia.

Durante il periodo invernale, il monotiro numero 9 può essere trasformato in una cascata di ghiaccio artificiale attraverso la canalizzazione dell'acqua.

La nuova falesia è stata inaugurata il 25 luglio 2026, alla presenza dell'assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale, del sindaco di Exilles Roberto Segafredo e del comandante del Battaglione Susa del 3° Reggimento Alpini, tenente colonnello Alessandro Anoja.

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra istituzioni civili e militari.

La realizzazione della struttura è infatti il risultato di un accordo tra Regione Piemonte, Comune di Exilles e 3° Reggimento Alpini, formalizzato attraverso un protocollo sottoscritto il 30 ottobre 2025.

L'intervento, finanziato dalla Regione con un investimento di 38.500 euro, ha l'obiettivo di promuovere la pratica dell'arrampicata sportiva e, allo stesso tempo, restituire nuova vitalità a un luogo di straordinario valore storico e paesaggistico.

RELAZIONE TECNICA

Nome: Falesia dei Lupi al Forte di Exilles

Quota: 870 metri

Difficoltà della via descritta: 4a

Dislivello complessivo: circa 30 metri dal parcheggio, di cui 15 metri relativi alla via d'arrampicata.

L'avvicinamento a piedi è praticamente nullo.

Si raggiunge comodamente in automobile percorrendo la Strada Statale 24 della Valle di Susa oppure l'autostrada A32, con uscita a Susa o Oulx.

È possibile parcheggiare gratuitamente nell'ampio parcheggio del Forte di Exilles. I cartelli indicatori dei due settori della falesia sono ben visibili direttamente dall'area di sosta.

RELAZIONE TECNICA

Nome Montagna: Cima Falesia dei Lupi al Forte Di Exilles

Quota: 870 m

Difficoltà via da me fatta: 4A (Andata e ritorno in calata per lo stesso percorso

Accesso: L'avvicinamento a piedi è praticamente nullo. Si raggiunge comodamente in auto percorrendo la

Strada Statale 24 della Valle di Susa o tramite l'autostrada A32 (uscite Susa o Oulx). È possibile

parcheggiare gratuitamente nell'ampio parcheggio del Forte di Exilles. I cartelli indicatori per i due settori

della falesia sono ben visibili direttamente dall'area di sosta.

Dislivello totale: 30 m dal parcheggio (15 m la via d’arrampicata)

Consigliabile:Moltissimo, perché è un luogo idilliaco di facile e brevissimo accesso. Io ho fatto una via di

quarto col Parkinson e 2 costole rotte.

Ore andata: ore 1 h

Ore ritorno: 0re 0,20 (calata compresa)

Totale ore: 1,20 h (in totale)

Descrizione itinerario via da me fatta: Lasciata la macchina nel parcheggio apposito a piedi per una breve

scalinata accanto a una chiesetta su una verdeggiante coltre erbosa si raggiunge questa via centrale del

settore “Scuola” contrassegnata da una targhetta in alluminio con scritta 4a/3+ e inizia con uno zoccolo

verticale a cui seguono placche inclinate con numerose cengiette molto appigliate. Nel tratto finale vi è

una placca liscia (unico passaggio di 4a) che porta alla catena sovrastata da un prato che adduce al settore

superiore.

Discesa: In calata, poi per l’ampio parco pianeggiante con una breve scalinata