Il diritto a non soffrire non dovrebbe essere un privilegio, ma una garanzia per tutti. È da questa consapevolezza, tanto semplice quanto fondamentale, che riparte l’impegno della Lega Italiana contro il Dolore-Valle d’Aosta (LICD-VdA), protagonista di un nuovo momento di approfondimento dedicato a uno dei temi più delicati della nostra società: il rapporto tra dolore, dignità della persona, cure palliative e diritto a scegliere nel fine vita.

Venerdì 27 novembre 2026, nella Sala Congressi del ristorante Intrecci di Aosta, l’associazione ha organizzato una conferenza stampa per fare il punto sulle proprie finalità statutarie e, soprattutto, sull’applicazione della legge 38 del 2010, che da sedici anni riconosce il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Una normativa considerata tra le più avanzate in Europa, approvata all'unanimità, ma la cui piena attuazione continua a presentare criticità e questioni irrisolte.

Il principio che guida questa battaglia è racchiuso in una formula particolarmente significativa: curare per guarire, quando possibile, e prendersi cura sempre. Un impegno che riguarda tanto chi affronta una condizione di dolore severo e cronico durante la propria vita quanto chi si trova ad affrontare la fase conclusiva della propria esistenza.

Ad aprire i lavori è stata la presidente della LICD-VdA, Mariagrazia Vacchina, che ha ripercorso le ragioni della nascita dell'associazione, costituita nel marzo 2010, proprio in concomitanza con l'approvazione della legge 38. Una realtà regionale dotata di un proprio statuto autonomo, ma capace di acquisire visibilità anche a livello nazionale e internazionale.

Tra i risultati più significativi figura la Carta italo-inglese dei diritti del sofferente, elaborata ad Aosta il 10 maggio 2014. Un documento che traduce i principi della legge 38 in un decalogo di diritti e doveri rivolto ai cittadini e agli operatori sanitari. Un'esperienza che testimonia come anche una piccola regione di montagna possa assumere un ruolo di avanguardia su questioni di grande rilevanza sociale e civile.

Nel corso degli anni, la LICD-VdA ha promosso un'intensa attività congressuale, portando il confronto non soltanto ad Aosta, ma anche nei piccoli Comuni dell'alta montagna. Un lavoro di informazione e sensibilizzazione che ha coinvolto medici valdostani, professori universitari e specialisti, con l'obiettivo di rendere concretamente conoscibili i diritti dei malati e le responsabilità degli operatori. Un patrimonio di esperienze e riflessioni raccolto anche nelle pubblicazioni curate dalla presidente e consultabili sul sito licdvda.it, di cui Vacchina è direttrice responsabile.

La conferenza è entrata poi nel vivo con gli interventi dei componenti del Consiglio direttivo Lorenzo Pasquariello, responsabile della Struttura di Terapia del dolore della Valle d'Aosta, Alessandro Fusaro, psicologo e psicoterapeuta, e Giovanni Donati, bioeticista. A loro si è affiancato Marco Musi, oncologo ed ex responsabile dell'Hospice valdostano.

Quattro professionalità diverse, accomunate dalla necessità di affrontare il dolore nella sua dimensione più ampia: non soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica e relazionale. Il confronto ha riguardato l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa, sia negli ospedali sia sul territorio, soffermandosi sulle difficoltà che ancora ostacolano un accesso pienamente efficace alle cure e sull'importanza di considerare la persona nella sua interezza.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla dimensione bioetica, mettendo a confronto le responsabilità di chi cura e i diritti di chi soffre. Un terreno complesso, nel quale le questioni cliniche si intrecciano inevitabilmente con quelle morali, giuridiche e sociali.

Non poteva mancare il tema del cosiddetto suicidio medicalmente assistito, tornato al centro del dibattito politico e istituzionale nazionale. La questione si inserisce nel quadro delineato dalla legge 219 del 2017, dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale e dalle successive pronunce. Cinque Regioni hanno già adottato proprie leggi in materia, mentre a livello nazionale permane l'assenza di una disciplina organica.

Il confronto promosso dalla LICD-VdA ha consentito di affrontare la questione da diverse prospettive, senza sottrarsi alle sue implicazioni più difficili. Al centro resta una domanda fondamentale: come garantire alle persone che soffrono risposte adeguate, rispetto della dignità e possibilità di esercitare consapevolmente i propri diritti?

La serata si è conclusa con un dibattito pubblico vivace e partecipato, proseguito anche durante l'aperitivo offerto ai presenti. Una partecipazione che ha confermato quanto il tema sia sentito e quanto sia necessario mantenere aperto il confronto, coinvolgendo non soltanto gli specialisti, ma anche le istituzioni, la politica e la cittadinanza.

A sedici anni dalla legge 38, il messaggio che arriva dall'associazione valdostana è chiaro: riconoscere un diritto sulla carta non basta, occorre renderlo effettivo nella vita quotidiana delle persone. Perché la civiltà di una comunità si misura anche dalla capacità di accompagnare chi soffre, senza lasciarlo solo proprio quando è più fragile.

La sfida è trasformare i diritti in cure concrete e la solidarietà in presenza quotidiana: perché nessuno dovrebbe essere costretto ad attraversare il dolore come un tunnel senza luce in fondo.