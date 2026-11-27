La Chiesa ricorda San Giacomo, monaco, figura di fede, raccoglimento e dedizione spirituale. La vita monastica richiama il valore della semplicità, della preghiera e della ricerca interiore: un invito a riscoprire, anche nel quotidiano, il tempo per l'essenziale.

L’Église fait mémoire de saint Jacques, moine, témoin d’une vie consacrée à la prière, à la simplicité et à la recherche de Dieu. La tradition monastique nous rappelle que le silence n’est pas un vide, mais un espace où la foi, la paix et la conscience peuvent grandir. Dans un monde pressé, prendre le temps de se recueillir devient un acte de liberté.

La tradizione e la curiosità – Tradition et curiosité

Il 28 novembre ci avvicina al cuore dell'Avvento e al tempo delle antiche usanze invernali. Nelle comunità alpine, l'arrivo della stagione fredda significava un tempo rientrare nelle case, raccogliersi attorno al focolare, conservare i prodotti della terra e prepararsi al lungo inverno. Le veglie, i racconti e le tradizioni orali diventavano un patrimonio condiviso.

Dans les villages alpins, l’hiver était autrefois une saison de rassemblement. À la veillée, autour du feu, on racontait des histoires, on transmettait les souvenirs et les savoir-faire. La parole des anciens était une véritable bibliothèque vivante : elle conservait les coutumes, la langue et l’identité de chaque communauté.

La memoria, nelle montagne, non era soltanto nostalgia: era una forma di resistenza culturale.

Uno sguardo alla Valle d'Aosta – Un regard sur la Vallée d'Aoste

La Valle d'Aosta è una terra in cui le lingue rappresentano una ricchezza e non un confine. Italiano, francese e francoprovenzale convivono in un patrimonio culturale che racconta secoli di autonomia, comunità e appartenenza. Il patois, parlato nelle vallate e custodito nelle tradizioni, resta uno dei segni più autentici dell'identità valdostana.

La Vallée d’Aoste est une terre où les langues sont une richesse et non une frontière. L’italien, le français et le francoprovençal témoignent d’une histoire singulière, d’une identité alpine et d’une volonté de préserver les traditions. Le patois, encore présent dans les villages, les fêtes et le théâtre populaire, représente une mémoire vivante. Défendre une langue, c’est défendre une façon de penser, de raconter et de vivre son territoire.

Il y a longtemps, ce jour-là

28 novembre 1520 – Magellano raggiunge il Pacifico

Dopo aver attraversato il difficile stretto che oggi porta il suo nome, la flotta di Ferdinando Magellano uscì dalle acque australi e raggiunse l'oceano Pacifico. Fu una tappa decisiva della prima circumnavigazione della Terra: un passaggio che aprì nuovi orizzonti geografici e cambiò la percezione del mondo.

Le 28 novembre 1520, l’expédition de Fernand de Magellan franchit le détroit qui porte aujourd’hui son nom et débouche dans l’océan Pacifique. Après des semaines de navigation éprouvante, les marins découvrent une immensité inconnue. Ce moment marque une étape fondamentale dans l’histoire des grandes explorations et dans la connaissance du monde.

Le proverbe

Chi va piano, va sano e va lontano. Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Due proverbi, una stessa saggezza: la pazienza e la costanza costruiscono ciò che la fretta non riesce a realizzare. Deux proverbes, une même leçon : la patience et la persévérance permettent d’accomplir de grandes choses.

Le rendez-vous à ne pas manquer

La Traviata – Teatro Splendor, Aosta Samedi 28 novembre · Ore 20h30

Una serata dedicata alla grande opera italiana con La Traviata di Giuseppe Verdi, in programma al Teatro Splendor di Aosta nell'ambito della Saison Culturelle 2026/2027.

Un appuntamento con la musica, le emozioni e la grande tradizione lirica, nel cuore della città.

Une soirée consacrée au grand opéra italien. La Traviata de Giuseppe Verdi nous invite à retrouver la beauté de la musique, l’intensité des sentiments et la magie du théâtre. Un rendez-vous culturel à vivre au cœur d’Aoste.

Inizio spettacolo: ore 20.30. La Traviata è in programma anche domenica 29 novembre.

La pensée du jour

« Le radici profonde non gelano mai. »

« Les racines profondes ne gèlent jamais. »

Buon sabato, tra la luce delle montagne, la memoria della nostra terra e la bellezza delle piccole cose.

Bon samedi à toutes et à tous. Que cette journée soit douce, sereine et pleine de lumière.